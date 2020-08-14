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Краевую агрофирму «Цветы Алтая» продают за 21 млн рублей. Покупатель – депутат?

Аналитика
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Управление имущественных отношений Алтайского края выставило на продажу акции АО «Агрофирма «Цвета Алтая». Цена лота – 21,3 млн рублей. И купить неприбыльную компанию может бизнесмен и депутат АКЗС Альберт Лунев. Во всяком случае, об этом с полной уверенностью говорит надежный источник «Политсибру». Сам Лунев - отрицает.

Условия продажи

На электронный аукцион выставили 8055 акций. Начальная цена – 21 млн 360 тысяч рублей. Уставный капитал АО, находящегося в собственности Алтайского края,  – чуть больше 8 млн рублей, среднесписочная численность сотрудников на 01.04.2020 – 24 человека.

У «Цветов Алтая» есть несколько складов, деревянный дом, гаражи, здание насосной станции, баня, столярная мастерская, а также находящиеся в аренде лукохранилище, контора и столовая. Земельных участков тоже несколько: площадью 51,7 тысяч кв.м, 14,4 тысячи кв.м, 2 тысячи кв.м, 1,6 тысячи кв.м, 2,4 тысячи кв.м, 2,4 тысячи кв.м, 367 кв.м. Кроме того, общество арендует у края земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 6,73 млн квадратных метров.

Прием заявок окончится 21 августа. Аукцион будет проведен 27 августа. Пока система «РТС-тендер» не показывает поданные заявки.

Что осталось от «Цветов Алтая»

Агрофирма находится в поселке Плодопитомник (нагорная часть Барнаула в районе развилки Змеиногорский тракт - Южный тракт - шоссе Ленточный бор) и выращивает семена плодовых и ягодных культур: облепиху, абрикос, малину, жимолость, черноплодную рябину, яблони, грушу, сливу, вишню, лесодекоративные и другие культуры. Продают и ягоду, и саженцы.

Как рассказал «Политсибру», генеральный директор «Цветов Алтая» Эдуард Кениг, все саженцы культивированы под сибирские условия.

«Мы выращиваем одни из лучших по качеству саженцев в Сибири. К нам едут из регионов СФО, а также Казахстана. Несколько лет назад активно работали с Камчаткой. Сахалином и Владивостоком», - сказал Кениг.

«Цветы Алтая» работают уже более 60 лет. Здесь свои обширные сады, опытные специалисты.

Почему продают?

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До 2006 года это было краевое унитарное предприятие, затем его акционировали. В последующие годы краевые власти предпринимали несколько попыток продажи, но желающих купить так и не нашлось. В апреле 2020 года компанию снова включили в региональный план приватизации.

Сейчас АО живет на деньги, что зарабатывает самостоятельно. По данным системы «Спарк», в прошлом году выручка едва превысила 9 млн рублей, чистая прибыль – 1,6 млн рублей. Но в последние годы вложений не было, база существенно устарела.

Региональный Минсельхоз оценил необходимые инвестиции в 80 млн рублей. Как рассказал «Политсибру», Эдуард Кениг, такая сумма требуется на восстановление сада, техническую модернизацию питомника.

Но в бюджете таких денег на реанимирование «Цветов Алтая» не нашлось, власти оценили актив, как стагнирующий и нецелесообразный для вложения.

«Реализовать инвестиционную программу Общества не представляется возможным в связи с дефицитом собственных финансовых ресурсов, а также отсутствием возможности привлечения кредитов из-за недостатка залогов», - сообщили «Политсибру» в Управлении имущественных отношений Алтайского края.

Эдуард Кениг надеется, что новый покупатель будет развивать существующее направление.

«Я могу одно сказать: перспективы у предприятия есть. Можно развивать переработку, выращивать лекарственные растения. Да и люди не перестанут покупать саженцы для своих участков, не перестанут собирать и заготавливать ягоду», – подчеркнул Кениг.

Некоторое время назад шли разговоры о возможном использовать участка под строительство домов. Но, по словам Кенига, все уже поняли, что коммуникаций здесь нет и вопрос про застройку закрыли.

Зачем это может понадобиться Луневу?

Альберт Лунев - совладелец нескольких компаний (производство сухарей, печенья и пирожных, текстильных изделий, деятельность грузового транспорта). Одно из предприятий занимается приемом и переработкой облепихи и другой ягоды, закупаемой у населения. Его вероятный интерес к предприятию, которое выращивает ягоду - понятен и обоснован.

По данным источника, этот конкурс проводится именно под Лунева. Он - главный претендент. Вот только сам бизнесмен заявил «Политсибру», что не планирует покупать «Цветы Алтая».

В начале июня 2020 года он, как председатель комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству, отвечал на вопрос в рамках онлайн-конференции на сайте АКЗС. И тогда его спросили про перспективы АО.

«Сегодня все продажи составляют менее 20 млн рублей в год. Чтобы вывести предприятие на уровень рентабельности, инвестору предстоит увеличить товарооборот минимум в 2 раза. А если инвестор захочет вернуть эти 80 млн, товарооборот нужно увеличить в 4-5 раз. Это только некоторые направления развития, которые можно предположить», - сказал Альберт Лунев.

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А также заявил, что он «в нынешней кризисной ситуации несколько пессимистичен в ожиданиях относительно того, что у предприятия появится достойный инвестор».

Имя победителя конкурса станет известно 27 августа

Автор: Александра Черданцева

Фото: sarlynx.livejournal.com

#Новости Барнаула и Алтайского края #аналитические новости #аналитика
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