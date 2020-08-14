Власти Барнаула запретили продажу алкоголя в день города

Новости 14.08.2020 11:59 323

Власти Барнаула запретили продажу алкоголя в день города

Постановление «О регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории города Барнаула в период проведения мероприятий, посвященных Дню города» администрации краевого центра появилось на официальном портале Барнаула.

Глава города Вячеслав Франк рекомендовал «руководителям предприятий розничной торговли не осуществлять реализацию алкогольной продукции и пива 19.09.2020 с 09.00 до 21.00 час».

Фактически это означает, что торговля алкоголем в Барнауле 19 сентября будет запрещена, в ближайшее время рекомендации будут доведены до руководителей предприятий торговли. Контролировать исполнение постановления главы города будет заместитель главы администрации города по экономической политике Мария Кулагина.