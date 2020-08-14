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Власти Барнаула запретили продажу алкоголя в день города

Новости
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Власти Барнаула запретили продажу алкоголя в день города

Постановление  «О регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории города Барнаула в период проведения мероприятий, посвященных Дню города» администрации краевого центра  появилось на официальном портале Барнаула. 

Глава города Вячеслав Франк  рекомендовал «руководителям предприятий розничной торговли не осуществлять реализацию алкогольной продукции и пива 19.09.2020 с 09.00 до 21.00 час». 

Фактически это означает, что  торговля алкоголем в Барнауле 19 сентября будет запрещена,  в ближайшее время  рекомендации будут доведены до руководителей предприятий торговли.  Контролировать исполнение постановления главы города будет заместитель главы администрации города по экономической политике Мария Кулагина.

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

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