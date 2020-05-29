Эвакуировано почти 400 человек: в санатории Белокурихи произошло короткое замыкание

Новости 14.08.2020 10:40 883

Ночью 14 августа на пульт диспетчера 01 пожарно-спасательной части Белокурихи Алтайского края поступила информация о задымлении в подвальном помещении одного из корпусов санатория «Россия».

Подразделение пожарно-спасательного отряда было направлено для отработки ситуации по повышенному рангу сложности. Однако прибывшие специалисты обнаружили слабое задымление, открытого возгорания в здании не было, в связи с чем повышенному рангу дали отбой.

Тем не менее, администарция объекта и личный состав пожарных подразделений эвакуировали людей из здания (всего 392 человека, в том числе 83 ребенка).

По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, пострадавших нет. Причиной задымления стало короткое замыкание электропроводки в подвальном помещении без последующего горения.