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Эвакуировано почти 400 человек: в санатории Белокурихи произошло короткое замыкание

Новости
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Ночью 14 августа на пульт диспетчера 01 пожарно-спасательной части  Белокурихи Алтайского края поступила информация о задымлении в подвальном помещении одного из корпусов санатория «Россия».  

Подразделение пожарно-спасательного отряда было направлено для отработки ситуации по повышенному рангу сложности.  Однако прибывшие специалисты  обнаружили  слабое задымление, открытого возгорания в здании не было, в связи с чем повышенному рангу дали отбой.

Тем не менее,  администарция объекта и личный состав пожарных подразделений эвакуировали людей из здания (всего 392 человека, в том числе 83 ребенка).

По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, пострадавших нет. Причиной задымления стало короткое замыкание электропроводки в подвальном помещении без последующего горения.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

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