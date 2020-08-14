От губернатора до главы сельсовета: какие выборы пройдут в Сибири 13 сентября?

Новости 14.08.2020 9:30 1164

В конце недели стартует очередной этап избирательной кампании в регионах - агитация в СМИ. До выборов остается меньше месяца. В Сибири самыми крупными будут выборы губернатора Иркутской области, также изберут депутатов законодательного собрания Новосибирской области, городских советов Новосибирска и Томска. В Алтайском крае закроют вакантные мандаты в АКЗС. Кого будет выбирать Сибирь в обзоре «Политсибру».

Иркутская область: будет жара

На первом этапе на досрочные выборы главы региона выдвинулось 17 кандидатов. Трое почти сразу сошли с дистанции, утратив статус выдвинутых, еще семи отказали в регистрации. В итоге к финишной прямой подошли семь претендентов на высокий пост.

Регистрацию прошли Михаил Щапов (КПРФ), Игорь Кобзев (самовыдвиженец), Григорий Вакуленко («Гражданская платформа»), Максим Евдокимов («Родина»), Андрей Духовников (ЛДПР), Геннадий Щадов (КПСС), Лариса Егорова («Справедливая Россия»).

Фаворитами гонки считаются бывший замминистра МЧС Игорь Кобзев, который сейчас исполняет обязанности главы региона и кандидат от КПРФ, депутат Госдумы РФ, выходец из ФСБ Михаил Щапов.

Несмотря на то, что Кобзева открыто поддерживают в Кремле, борьба за кресло губернатора в Иркутской области будет нешуточной. По мнению экспертов, главный минус Кобзева это то, что он не иркутянин, а «варяг». Этим уже активно пользуется его основной оппонент. Михаил Щапов по время пресс-конференции после своего выдвижения особо подчеркнул, что возглавлять Иркутскую область должен местный человек, который плоть от плоти этой земли и знает все проблемы не понаслышке. Под это описание, конечно, идеально подходит сам Щапов. А, кроме того, для коммунистов дело чести вернуть себе влияние в регионе, который до этого пять лет возглавлял коммунист. Однако политологи говорят, что у Кобзева есть козырь – это конструктивные, выгодные для области отношения с федеральным центром. И это тоже может сыграть немалую роль.

Местный политолог, журналист Юрий Пронин не исключает второго тура выборов.

Кроме выборов губернатора, в регионе также пройдут более 90 кампаний местного уровня.

Новосибирская область: расторговали мандаты, но сюрпризы будут

Две крупных кампании пройдут в Новосибирской области. 13 сентября выберут новые составы Заксобрания Новосибирской области и горсовета столицы Сибири.

На выборах Законодательного Собрания Новосибирской области зарегистрировано 10 партий, выдвинувших областные списки кандидатов, и 172 кандидата по одномандатным округам. Кроме парламентских партий, которым не нужно было собирать подписи для регистрации, а также «Родины», которой тоже не нужно было проводить кандидатов через подписной фильтр, избирком одобрил подписи, собранные Российской партией пенсионеров за социальную справедливость, а также партиями «За правду», «Зеленые», «Новые люди» и Партия роста.

На выборах депутатов Совета депутатов Новосибирска зарегистрировано 260 кандидатов от 11 партий. Эксперты отмечают большое количество самовыдвиженцев – 80 человек. Нынешние выборы в горсовет Новосибирска пройдут исключительно по одномандатным округам, партсписки отменены.

Эксперты называют очень конкурентными обе кампании. По словам руководителя Новосибирского филиала Фонда развития гражданского общества Константина Антонова, на выборах в горсовет два основных игрока – ЕР и КПРФ – достигли определенных договоренностей, которые позволят им сохранить свои выгоды. «Но по горсовету будут сюрпризы, выставились одномондатники, которые не связаны с партиями. Они пройдут. Кроме того, в горсовете увеличит свое представительство ЛДПР, появятся представители «Родины», но перераспределение мандатов произойдет за счет уменьшения доли коммунистов», - прокомментировал эксперт.

Кроме того, в области пройдут более 20 выборы районного уровня и больше сотни выборов в сельсоветы.

Томская область: новые лица в гордуме?

В области выберут новый состав городской Думы. На выборы заявились восемь партий, кроме парламентской четверки - это «Яблоко», «Партия Роста», «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Трем последним требовалось собрать подписи для участия в выборах, сейчас идет их проверка. Политологи отмечают активность самовыдвиженцев на выборах в Томске. Сейчас комиссия также проверяет собранные ими подписи.

Из крупных кампаний в области пройдут выборы в думу города Северска и дополнительные выборы по одному из округов в Томское Заксобрание.

Алтайский край: репетиция перед большими выборами

На краевом уровне в единый день голосования пройдут дополнительные выборы депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания по одномандатным избирательным округам № 12 (Краснощековский, Курьинский, Чарышский, Шипуновский районы), № 26 (Октябрьский район Барнаула) и № 31 (часть Бийска).

Пока, по мнению, политологов, это будет самая заметная кампания в крае. «Очевидно, что кандидаты, которые победят на трёх округах сейчас, будут баллотироваться по этим же округам через год. При правильной работе, при качественном общении с жителями на следующие выборы не нужно будет вкладываться снова в раскрутку», - считает политтехнолог Антон Понкрашев.

Фаворитами гонки считаются представители ЕР. Реальная борьба еще может случиться на бийском округе. От единороссов здесь идет бизнесмен Григорий Бахтин, а от «Справедливой России» Елена Речкова, у которой, по данным «Политсибру», есть поддержка со стороны местного бизнеса.

Новые составы городских парламентов выберут в ЗАТО Сибирском и Славгороде. Жителям Славгорода предстоит избрать 21 депутата, а жителям ЗАТО Сибирский – 16 депутатов.

По результатам единого дня голосования замещению будут подлежать четыре мандата в городе Заринске, четыре мандата в Бурлинском районе, два мандата в Ключевском районе, по одному мандату в Красногорском, Смоленском, Солтонском, Тальменском, и Третьяковском районах.

Всего 13 сентября 2020 года в Алтайском крае пройдут выборы на территории 79 сельских поселений, будут избраны 29 глав сельских поселений, 260 депутатских мандатов на поселенческом уровне будут распределены по результатам основных выборов и 59 мандатов в режиме дополнительные выборов.

В остальных регионах Сибири крупных кампаний не будет, пройдут дополнительные выборы в региональные парламенты и сотни мелких выборов в районные и сельские советы.