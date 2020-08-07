Бывший главный инженер филиала алтайского ДСУ осуждён за взятки

Новости 14.08.2020 10:05 309

Бывший главный инженер Славгородского филиала краевого предприятия «Северо-Западное дорожно-строительное управление» признан виновным в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба алтайского следкома.

С сентября по октябрь 2018 года главный инженер ДСУ неоднократно получал взятки на общую сумму более 129 тысяч рублей от одного бизнесмена за предоставление ему в аренду спецтехники "мимо кассы". Главный инженер полностью признал вину.

Суд назначил ему штраф в размере 550 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности сроком на 1 год. Кроме того, в доход государства конфискован эквивалент дохода в размере 129,5 тысяч рублей, полученного преступным путем за счет имущества осужденного, на которое следователем СК был наложен арест в ходе предварительного следствия.