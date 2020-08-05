Главе барнаульских морпехов грозит наказание за несанкционированный митинг?

Новости 13.08.2020 18:20 633

После празднования дня военно-морского флота в Барнауле главе Алтайского отделения Всероссийской общественной организации морских пехотинцев «Тайфун» Дмитрию Мельнику понадобился адвокат. Ему инкриминируют организацию несанкционированного шествия и митинга 26 июля.

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Как рассказал Дмитрий Мельник, морпехи пригласили на возложение цветов в день военно-морского флота губернатора края Виктора Томенко, но получили отказ и рекомендацию вообще воздержаться от проведения торжественных мероприятий «воздержаться от проведения торжественных мероприятий, посвященных 324-й годовщине Военно-Морского Флота России». Поэтому официальных мероприятий не планировалось, но барнаульские морпехи пришли в праздничный день к мемориальному камню. Говорят, что не договаривались. Но теперь Дмитрию Мельнику грозит уголовное дело.

«Когда я пришел, на месте уже было много людей. Я сказал, что надо идти, чтобы не было столпотворения, понимаю же, что пандемия. Я попросил людей соблюдать дистанцию, надеть маски, да и сам был в ней и в перчатках. Я пошел и люди пошли за мной, хотя я никого не организовывал, не призывал. Недалеко от нас шли и сотрудники полиции, женщины», - рассказал Дмитрий Мельник корреспонденту «КП на Алтае».

Колонной барнальские морпехи дошли до Изумрудного, Мельник отдал команду поднять флагшток, они поставили корзину с цветами и разошлись. Не вручили даже грамоты – потом будут более подходящее время и обстановка.

«На все это «мероприятие» ушло 10 минут. Далее не было никакой пьянки, ничего такого, да и дождь начался. Тут же как из кустов выросли оперативники, один из чиновников администрации городской показал на меня пальцем, а далее женщина в полицейской форме составила на меня протокол. Я говорю: «Зачем? Я лично пришел, никого не организовывал». В итоге меня вызвали в отдел, инкриминируют мне организацию несанкционированного шествия и организацию митинга. Что же такое творится?» - недоумевает Мельник.

Недоумевает не только он. Ведь 2 августа в день ВДВ прошло мероприятие с участием губернатора, которое организаторы открываются именовать массовым.

Председатель Правления Алтайской краевой организации им. Героя Советского Союза Константина Павлюкова Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Сергей Завалихин рассказывал «Политсибру», что было заранее спланировано провести небольшое по численности и непродолжительное по времени мероприятие, вручить юбилейные медали и возложить цветы к вечному огню. Что в конце концов и сделали.

Он подчеркнул, что массового мероприятия не было. По словам Завалихина, на нем присутствовало около 30 человек, включая губернатора и сопровождающих его лиц, а «остальные пришли самостоятельно»…

Тем не менее, вопросов ни к Сергею Завалихину, ни к структурам согласовавшим «немассовое» мероприятие не возникло. А вот Мельнику грозит штраф от 10 до 100 тысяч рублей, или 200 часов принудительных работ, или 15 суток ареста. Только ни он сам, ни другие морпехи не понимают, почему ответственность за то, что люди по своей воле пришли отдать дань павшим морякам, пытаются переложить на одного человека.