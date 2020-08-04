Директор алтайской турбазы «Глобус» оставлен под стражей

Новости 13.08.2020 17:50 299

13 августа Алтайский краевой суд оставил под арестом Виктора Королёва – руководителя туристической базы "Глобус", на которой угорел Иосиф Кременских с женой и двумя дочерьми, передаёт ТАСС.

Суд отклонил апелляционные жалобы обвиняемого и его адвоката и оставил директора турбазы под стражей.

Напомним, семья Кременских приехала на турбазу 26 июля 2020 года из Барнаула. В ночь на 27 июля в гостинице отключилось электричество и Королёв распорядился занести в бойлерную два бензогенератора, от которых запитал насосную станцию. По данным следствия, от генераторов по номерам распространился угарный газ, которым и отравилась семья Кременских.

Королёв был задержан и заключён под стражу. Ему предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть нескольких лиц.