Индекс летальности от коронавируса в Алтайском крае вырос

Новости 13.08.2020 16:55 677

За неделю с 7 по 13 августа процент летальности среди пациентов с COVID-19 в Алтайском крае увеличился на 0,11 пункта и составил 0,93%. При этом в соседнем Алтае – республике – на минувшей неделе не зафиксировано ни одной "ковидной" смерти. Об этом сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По летальности Алтайский край находится на одном уровне с Республикой Тыва, их показатели – одни из наиболее низких в Сибирском федеральном округе, вместе с Республикой Алтай и Кузбассом. На минувшей неделе в Алтайском крае подтвердилось 646 новых случаев заражения коронавирусом и 16 смертельных исходов.

Наибольшая доля скончавшихся пациентов с коронавирусом по-прежнему отмечается в Новосибирской области (2,90%) и Красноярском крае (2,57%). Показатели этих регионов выше среднесибирских (1,60%) и общероссийских (1,69%).

Пандемию без единого летального исхода прошли всего два региона РФ: Ненецкий автономный округ и Сахалинская область.