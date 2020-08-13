До конца года филиальная сеть Россельхозбанка охватит 97% сельских территорий

Новости компаний 13.08.2020 16:15 314

До конца 2020 года доля охваченных сельских территорий, где присутствуют отделения и представители Россельхозбанка, увеличится на 25,7 процентного пункта и достигнет 97,2%.

«Расширение филиальной сети Россельхозбанка, то есть повышение доступности финансовых услуг, принципиально важно в первую очередь для территорий и населенных пунктов, где работают аграрии – это наша ключевая целевая аудитория и драйвер роста национальной экономики. От увеличения охвата выиграют и малые фермерские хозяйства, и крупный агробизнес, и, конечно, четверть населения России, проживающая на сельских территориях. До конца года мы планируем увеличить охват филиальной сети на сельских территориях еще на 25,7 процентного пункта. А к 2022 году показатель будет доведен до 100%», - комментирует заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов.

К 1 июля 2020 года филиальная сеть банка охватывала 71,5% сельских населенных пунктов.

Расширение филиальной сети происходит как за счет охвата сельских территорий, так и городских. Так, с начала 2020 года в городах России было открыто 20 отделений Россельхозбанка. На данный момент абсолютный, 100%-ный охват сельских территорий сетью РСХБ обеспечен в четырех регионах: Кабардино-Балкарской Республике, Курской и Рязанской областях, Республике Марий Эл. Охват на уровне от 90% и выше достигнут в Новгородской, Владимирской, Орловской, Ростовской, Мурманской областях, Чувашской Республике, Республиках Алтай, Бурятия, Башкортостан и Калмыкия.