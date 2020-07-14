Реестр экспортеров Алтайского края пополнился 38 новыми предприятиями

Новости 13.08.2020 14:57 466

За 7 месяцев 2020 года в Алтайском крае Россельхознадзор аттестовал 38 предприятий региона на соответствие требованиям стран-импортёров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В январе-июле текущего года надзорным органом сертифицировано свыше 26 тысяч тонн подконтрольной Госветнадзору продукции, предназначенной на экспорт. Каждая партия перед отправкой проходит лабораторный, документарный и физический контроль соответствия товара требованиям стран-импортеров или Евразийского экономического союза.

Из Алтайского края на экспорт идёт, в основном, продовольствие: птица, мёд, рыба, молочная продукция, зерно, сыры и прочие продукты. В региональном реестре экспортёров числится 90 предприятий, занимающихся поставками за рубеж. Экспорт продукции в страны Таможенного союза доступны для 253 организаций.

Что касается такой актуальной для Алтая статьи, как экспорт зерна, то здесь не обошлось без перемен. Так, неделю назад (6 августа) глава федерального Минсельхоза Дмитрий Патрушев пересмотрел политику министерства в части экспортных квот, которые вопреки расчётам ведомства спровоцировали резкий рост вывоза зерна. Теперь Минсельхоз планирует определять параметры квоты совместно с экспортерами, причём квотирование теперь будет адресным. Новые квоты ведомство намерено формировать в октябре - после получения данных об урожае.