Какие нарушения выявила прокуратура в реализации нацпроектов на Алтае

Новости 13.08.2020 15:10 790

Управление Генпрокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе рассказало о выявленных нарушениях в реализации нацпроектов в регионах Сибири, в частности – в Алтайском крае и Республике Алтай.

Сообщается, что по всему округу зафиксированы факты срыва сроков подрядчиками, которые занимаются физкультурно-оздоровительными объектами в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Выявлены также факты оплаты невыполненных работ. Кроме того, заказчики иногда не предъявляли претензии подрядчикам за неисполнение ими своих обязательств. Так, например, в Алтайском крае руководителей 19 спортшкол заставили скорректировать программы спортивной подготовки и подать заявки о выделении денег на инвентарь и экипировку.

В ходе проверки реализации проекта «Здравоохранение» фельдшерско-акушерские пункты в шести районах Алтайского края по требованию прокуратуры оснащены необходимым оборудованием и инструментами. В Республике Алтай местный минздрав уличён в несвоевременном составлении реестров, также внимание прокуратуры привлекли закупки лекарств для граждан, перенёсших острые сердечно-сосудистые заболевания.

В Алтайском крае местное Управление по труду и занятости населения вынуждено было под давлением прокуратуры утвердить формы заявок на субсидирование расходов на профессиональное (в т.ч. – дополнительное) обучение работников предпенсионного возраста.

Всего в Сибири прокурорами выявлено 3 063 нарушения, опротестовано 135 незаконных нормативных правовых актов, внесено 1 188 представлений, возбуждено 24 уголовных дела. 89 должностных лиц получили предупреждения. 745 человек привлечено к административной и дисциплинарной ответственности. Больше всего нарушений выявлено в ходе реализации нацпроектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» «Демография», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Образование».