Какие нарушения выявила прокуратура в реализации нацпроектов на Алтае

Управление Генпрокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе рассказало о выявленных нарушениях в реализации нацпроектов в регионах Сибири, в частности – в Алтайском крае и Республике Алтай.
Сообщается, что по всему округу зафиксированы факты срыва сроков подрядчиками, которые занимаются физкультурно-оздоровительными объектами в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Выявлены также факты оплаты невыполненных работ. Кроме того, заказчики иногда не предъявляли претензии подрядчикам за неисполнение ими своих обязательств. Так, например, в Алтайском крае руководителей 19 спортшкол заставили скорректировать программы спортивной подготовки и подать заявки о выделении денег на инвентарь и экипировку.
В ходе проверки реализации проекта «Здравоохранение» фельдшерско-акушерские пункты в шести районах Алтайского края по требованию прокуратуры оснащены необходимым оборудованием и инструментами. В Республике Алтай местный минздрав уличён в несвоевременном составлении реестров, также внимание прокуратуры привлекли закупки лекарств для граждан, перенёсших острые сердечно-сосудистые заболевания.
В Алтайском крае местное Управление по труду и занятости населения вынуждено было под давлением прокуратуры утвердить формы заявок на субсидирование расходов на профессиональное (в т.ч. – дополнительное) обучение работников предпенсионного возраста.
Всего выявлено 146 нарушений