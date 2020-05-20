Стройка века. Как в Алтайском крае возводят жилье по указу президента

Новости 13.08.2020 14:20 814

В июле 2020 года Владимир Путин подписал указ о национальных целях до 2030 года, актуализировав предыдущий стратегический документ, действовавший в стране последние два года. Тем самым глава государства продлил реализацию нескольких общероссийских проектов. В том числе и по строительству жилья и благоустройству территорий. О том, как с задачами президента справляется Алтайский край, читайте в материале «Политсибру».

Новые цели, старые задачи

Комфортная и безопасная среда для жизни, улучшение жилищных условий, увеличение объема строительства жилья, благоустройство городской среды и дорожной сети – такие национальные цели поставил президент.

И поручил властям всех уровней к 2030 году достичь нескольких важных показателей:

не менее 5 млн семей ежегодно должны улучшать свои жилищные условия,

не менее чем до 120 млн кв. м. в год должны увеличится объема жилищного строительства,

в 1,5 раза должно вырасти качество городской среды,

не менее 85% дорог должны соответствовать нормативным требованиям,

в два раза должны сократиться объемы не перерабатываемых отходов, выбросов опасных загрязняющих веществ, сортировка мусора должна составить 100%.

На самом деле все эти задачи уже стояли в прошлом указе главы государства, принятом в 2018 году и рассчитанном до 2024 года. Пожалуй, кроме экологии потребления, на которой в этот раз сделан особый акцент.

Объем нового жилья на уровне 120 млн кв. м. в год повысит обеспеченность квадратными метрами со средних 25,8 до почти 30 кв. м. на человека.

Строить будут больше?

Сколько именно в год будут строить по стране в целом, и в Алтайском крае в частности, пока не понятно. Правительство будет корректировать программы до ноября. Но власти Алтайского края уже подготовили свои предложения и направили их в Москву. Теперь ждут согласования.

Впрочем, о ситуации в строительной сфере можно судить и по пока действующим программам до 2024 года.

Как сообщили «Политсибру» в региональном Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в Алтайском крае действует региональный проект «Жилье», рассчитанный на шесть лет (2019 - 2024 годы).

За это время необходимо ввести в эксплуатацию почти 4,9 млн кв. м жилья. Это позволит улучшить жилищные условия почти 100 тысяч семей.

В 2019 году удалось построить даже больше запланированного: ввели 757,7 тысяч квадратов, что на 8% выше ожидаемого. Текущий год рекордов пока не принес: за первые шесть месяцев возведено 273,2 тысяч кв. м., а по итогам 12 месяцев должно быть 779 тысяч кв. м. Сокращение идет по линии строительных компаний, и индивидуальных застройщиков.

«Учитывая,в том числе и строительную готовность объектов, информацию застройщиков по планируемым к вводу в текущем году многоквартирным домам на сегодня мы просчитываем достижение установленного показателя регионального проекта по итогам 2020 года», - сообщили в Минстрое.

Планы по вводу жилья в Алтайском крае:

2021 год – 747 тысяч кв.м.

2022 год – 827 тысяч кв.м.

2023 год– 891 тысяч кв.м.

2024 год– 954 тысяч кв.м.

Правда, к концу года эти показатели, скорее всего, будут скорректированы. Но в Минстрое заверили, что регион в любом случае приложит все усилия для реализации проекта.

Из отчета губернатора Алтайского края Виктора Томенко по итогам 2019 года:

«Строительный комплекс продолжал также показывать положительную динамику в 2019 году. Объем выполненных работ вырос почти на 3,5% и составил 59 млрд. рублей.Промышленность строительных материалов также показала рост на 17,5%, произведено стройматериалов более чем на 8 млрд рублей».

Но ведь кризис же?

Еще какой кризис, но строительной отрасли он коснулся не так сильно, как некоторых других сфер. И хотя продажи жилья в апреле из-за самоизоляции упали, то после отмены уже в мае-июне выросли. По большей части из-за оперативных мер российского правительства.

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Так, в апреле заработала программа льготной ипотеки в 6,5% при покупке новостройки (некоторые банки предлагают процент еще ниже). Это стало поводом для ипотечного бума в Алтайском крае. По данным банка России в январе-июне 2020 года в регионе было выдано 82,851 млн рублей ипотечных кредитов, это почти на четверть больше, чем в первые полгода 2019-го. То же и по количеству кредитов: 9,9 тысяч ипотек в этом году против 7,7 тысячи в прошлом.

Есть меры и непосредственно для застройщиков: специальные кредиты, продление срока действия разрешения на строительство, отсрочка уплаты неустойки за нарушение сроков передачи объектов долевого строительства или её не начисление.

Также Владимир Путин принял решение продлить выдачу материнского капитала до конца 2026 года. И распространить программу и на первенцев (теперь за первого ребенкададут 466 тысяч рублей, за второго – 150 тысяч, а если первый рожден раньше 2020 года, то за второго – 616 тысяч рублей). Эти деньги можно вложить в покупку или строительство жилья. А за третьего ребенка дают 450 тысяч, но только на погашение ипотеки.

Уже второй год в Алтайском крае в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» действует программа расселения аварийного жилья (признанного таковым до 1 января 2017 года), в которую включено 268 домов общей площадью 122,7 тыс. кв. м.

Всего в прошлом году из 14,5 тыс. кв. метров аварийного жилья переехали 940 жителей региона. В этом в планах по расселению 690 человек с общей площади 12,6 тысяч кв. м. На сегодняшний день в крае? 500 аварийных домов, в которых живет 11,9 тысяч человек.

Негде строить

«В Алтайском крае реализация проекта осложняется нехваткой подготовленной для стройки земли, отсутствием коммуникаций и дорог на таких земельных участках», - рассказали в Минстрое.

Например, в Барнауле (где сейчас идет самая активная застройка) месяц назад на торгах ушел последний свободный участок.

Но при этом в ведомстве пояснили: для реализации нацпроектов и национальных целей земли должно хватить. Это если брать в расчет еще не застроенные территории, на которые уже получено строительство, точечные участки, а также район Потока, где расположено немало аварийных домов, которые в ближайшие годы будут расселять.

Сейчас власти пытаются сделать все, чтобы был задел и на последующие годы. В Барнауле, например, обсуждают вариант застройки Правого берега Оби.

Кроме того, для обеспечения участков коммуникациями Алтайский край направил заявку в федеральный Минстрой чтобы получить финансирование в 2021-2024 в годах.

Зато есть, где благоустраивать

Улучшение жилищных условий – это не только покупка квартиры большей площади или переезд в новостройку. Это еще и благоустройство среды. Ремонт дворов, обновление или создание общественных территорий, пешеходных зон, озеленение.

В 2020 году только по проекту «Формирование комфортной городской среды» будет благоустроено 312 объектов в 42 городах и селах региона. В прошлом году реновацию провели на 33 общественных территориях и 282 дворах.

Еще одна составляющая комфортной жизни – доступные и приведенные в порядок социальные объекты. В прошлом году в регионе было возведено или реконструировано 186 школ, детских садов, больниц, поликлиник, домов культуры и других объектов. Еще 237 зданий получили капитальный ремонт.