АлтГПУ станет региональной площадкой «ИТ-диктанта» 2020 в Алтайском крае

Новости компаний 13.08.2020 13:55 261

Алтайский край присоединится в 2020 году к проведению Всероссийского диктанта по информационным технологиям "ИТ-диктант". Организатором "ИТ-диктанта" в Алтайском крае и центральной площадкой, как и в 2019 году, стал Алтайский государственный педагогический университет.

Мероприятие приурочено ко Дню программиста в России: праздник ежегодно отмечается в 256-й день года, что символизирует множество значений, которые можно выразить при помощи восьмиразрядного байта. В 2020 году "ИТ-диктант" состоится 12 сентября.

"ИТ-диктант" – это набор тестовых заданий разного уровня сложности, от основ работы с компьютерной техникой и навыков использования Интернет-ресурсов до познаний в таких темах, как блокчейн и интернет вещей. Задача тестирования оценить уровень компетенций участников, владение базовыми и продвинутыми цифровыми навыкам. ИТ-диктант пройдет как в онлайн-формате (принять участие в нем может каждый житель Алтайского края на сайте ИТ-диктант.рф ), так и в очном формате на площадке Алтайского государственного педагогического университета.

Напомним, что в прошлом 2019 году 13 сентября Алтайский край принял участие во Всероссийской образовательной акции "ИТ-диктант". Спикером очной площадки "ИТ-диктанта" на базе АлтГПУ выступил министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Александрович Зрюмов. На площадке педагогического вуза уровень своей цифровой грамотности проверили школьники, студенты организаций высшего и среднего профессионального образования.

Алтайский педуниверситет приглашает жителей Алтайского края присоединиться к акции и принять участие в "ИТ-диктанте"-2020.