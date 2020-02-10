«Что это за балаган»? Почему Каменский район вновь остался без главы

Новости 13.08.2020 13:20 953

Вчера, 12 августа депутаты районного совета депутатов собрались на внеочередную сессию, устроили эмоциональное обсуждение и отказались наделить полномочиями и.о. главы района Евгению Гордиенко. Теперь работа администрации Каменского района серьезно затруднена, депутаты райсобрания договорились о следующем заседании, а в краевом правительстве говорят о том, что юридических рычагов разрешения длительного конфликта нет и надеются на переизбрание районного парламента через год.

Одна в трех лицах

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Теоретически город без главы остался с первого 1 августа - 31 июля полномочия у Гордиенко закончились, а 29-30 июля депутаты провели опросное голосование и решили полномочиями главы района ее не наделять. Фактически сезон безвластия в муниципалитете продолжается уже два года - в августе 2018 бывший глава Федор Найден был отстранен судом от должности.

Сейчас Евгения Гордиенко работает заместителем - единственным на весь район. Кстати, по словам руководителя Каменского районного собрания депутатов Виктора Кашицина, ситуация уникальная - ни в одном муниципалитете региона стараются не допускать наличие только одного заместителя главы. Кстати именно это стало основной причиной, что ситуация зашла в тупик.

По Уставу в районе полномочия главы передаются одному из заместителей. А единственного сегодня заместителя депутаты в должности и.о. главы видеть не хотят.

«Она у нас сейчас одна в трех лицах – главы и двух заместителей. Мы поднимали вопрос о назначении еще одного заместителя и у нас в районе и на уровне края, но он так и не решается», - говорит Виктор Кашицин.

Он полагает, что это вопрос политический, ведь в этом случае обязанности главы депутаты могут возложить на другого заместителя. При этом, как заверил Виктор Кашицин, наверняка есть вопросы к личности самой Гордиенко, однако основной причиной стали все же объективные факторы.

«Это же не спонтанное решение. Оно было принято заранее, на сессии оно просто выразилось в голосовании. Напомню, история длится не первый год. Есть вопросы, которые требуют решения исполнения, обращения к и.о. главы, но они не решаются. И претензии касаются в основном работы. К примеру, нет отчета по итогам года. Исключительные полномочия депутатов – контроль расходов бюджетных средств, но взаимосвязи в отчетности нет. Поэтому это не демарш, депутаты выполняют свои обязанности перед избирателями, работают в их интересах и именно эта работа выражается таким образом», - рассказал он «Политсибру».

Кашицин привел пример: за последние годы объем консолидированного бюджета района вырос в разы. Доходная часть бюджета за счет помощи краевого правительства стала больше примерно на 700 млн рублей. Однако, по словам руководителя каменских депутатов, особой разницы для района парламентарии не видят. «Где эффект от этой суммы?» – задается вопросом Кашицин.

«Нам обидно, что правительство обратило на нас внимание. Деньги выделило, а эффективной реализации проектов нет. Задаем вопросы, а обратной связи не получаем», - уточнил он.

Не можем платить зарплату

Евгения Гордиенко как заместитель главы Каменского района подписывает только документы, которые касаются социальной сферы. Никаких нормативных документов администрация издать не может. Электронно-цифровая подпись не работает.

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«В итоге возникает ряд сложностей: например мы не можем выплачивать отпускные и заработную плату сотрудникам администрации, предоставлять отчеты, которые идут с электронно-цифровой подписью. Кроме того мы не можем в установленные сроки отреагировать на заявления и обращения граждан, которые касаются разрешения переустройства или перепланировки. При этом на носу новый учебный год и отопительный сезон, а также завершение ряда федеральных и краевых программ», - рассказала она.

Пока, по уверениям Гордиенко, речи о срывах этих направлений не идет. Более того, она надеется, что исполнительной власти удалось донести эти проблемы до депутатов и нужное решение все же будет принято.

Следующая сессия уже назначена на 17 августа. С большой долей вероятности депутаты полномочия Гордиенко действительно продлят. По крайне мере такой вариант развития событий обозначил Виктор Кашицин.

«Депутаты – люди опытные. И даже если они не хотят этого конкретного исполнителя, сложившуюся ситуацию они понимают. Я полагаю, что мы все же примем решение о продлении полномочий Евгении Гордиенко 17 августа. Правда, на какой период, сказать не готов», - пояснил он «Политсибру».

Депутат АКЗС Василий Железовский, в округ которого входит Каменский район, говорит, что таким образом депутаты показали свою принципиальность. Он считает, что никаких последствий для района это не принесет, так как в мае уже был прецедент, когда часть документов Гордиенко якобы подписывала, не имея на то полномочий.

«Это что за балаган? Я бы тоже не доверил власть человеку, который так себя ведет», - эмоционально прокомментировал он итоги сессии.

Внимание - конкурс

Между тем, из-за решения депутатов район не может приступить к началу конкурсных процедур по назначению главы района. По Уставу должен быть заявлен конкурс, затем победитель будет согласовываться с парламентом района.

Как пояснила представитель Губернатора и Правительства Алтайского края в Алтайском краевом Законодательном Собрании Стелла Штань, являющаяся членом конкурсной комиссии, ее невозможно начать. Прокуратура внесла представления, в соответствии с которыми в регламент конкурса должны быть внесены изменения. Они должны быть подписаны и.о. главы района… Замкнутый круг.

«Мы обращаемся к депутатам и говорим, дайте нам нормальный правовой акт, с учетом замечаний прокуратуры, чтобы конкурс прошел нормально, чтобы никто его не обжаловал. Думаю, что и сейчас диалог возможен. Политика компромиссов всегда имеет положительные результаты», - сказала она.

При этом она также прокомментировала заявление по поводу возможных сроков продления полномочий:

«Есть практика в целом по Алтайскому краю. Когда возникают такие ситуации, полномочия возлагаются на заместителя до избрания главы на конкурсе, как это было в Славгороде».

Однако теоретически депутаты могут все же оговорить сроки полномочий. Тогда им придется решать вопрос об их продлении вновь.

Нет умения договариваться

Политический вице-губернатор Денис Губин напомнил, что подобные ситуации для Каменского района не новость.

«Губернатору уже приходилось вмешиваться и давать свою оценку деятельности районного собрания. Самое печальное, что депутаты продолжают этим заниматься, а в результате страдают люди», - заявил он «Политсибру».

Он также считает, что в данный момент парламент нарушает законы и Устав, который они сами же приняли. Однако он признал, что юридических оснований и рычагов для регулирования ситуации у краевого правительства нет – депутаты избраны людьми.

«Ситуация неприятная, но муниципалитет живет и справляется. Время дальше рассудит. Я не знаю, кому и что хотят показать депутаты Каменского района. То, что у них отсутствует взаимопонимание с исполняющей обязанности главы, мы знаем. Все мы взрослые люди и нас отличает умение говорить и договариваться. Обе стороны конфликта эти умения продемонстрировать не могут», - сказал он.

Судя по всему, многолетний конфликт в Каменском районе может закончиться только при смене действующих лиц. Денис Губин намекнул, что районному собранию остался работать год – а там, на выборах, люди оценят их работу, в том числе и в этой ситуации. Еще один вариант - избрание главы района, с которым существующий депутатский корпус будет готов работать. Правда для этого необходимо принять документы и утвердить и.о. главы. Затем предстоит найти кандидатуры. Пока каких-то конкретных фамилий не называется. Впрочем есть еще вопросы и по срокам, ведь начало конкурса будет зависеть исключительно от того самого документа, который должен подписать несуществующий пока и.о. главы района.