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В Алтайском крае  за сутки скончалось 8 человек с коронавирусом

Новости
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За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 87 новых случаев коронавируса. Из них только около трети приходится на Барнаул – 34 человека.   Остальные случаи были выявлены в следующих территориях:  Бийск – 9, Славгород – 7, Новоалтайск,  Рубцовск, Заринск –по  5, Яровое и Первомайский район –  по 4, Панкрушихинский район – 3, Усть-Калманский район – 2, Шипуновский, Третьяковский, Смоленский, Рубцовский, Романовский, Михайловский, Каменский, Зональный, Алтайский районы по 1.                                                                                                                                                                        

Всего в крае 10 360  случаев коронавируса, уже выписаны по выздоровлению – 8 628 человек. На сегодняшний день проходят лечение 1 467 человек, из них в госпиталях находятся 877 пациентов, амбулаторное лечение получает 590 пациентов.  При этом,  в 4 480 случаях специалисты отмечают  бессимптомное течение заболевания,  в 3 358  инфекцию переносят в форме ОРВИ, у 2 522пациентов диагностирована внебольничная пневмония.   На сегодняшний день  в госпиталях края находится 95 тяжелобольных пациентов, из них к аппаратам ИВЛ подключено 29 человек.

За сутки скончалось 8 человек с коронавирусом. Из них от COVID-19 – 2.  По данным оперштаба региона,  всего  за весь период скончалось 265 человек,  из них от коронавирусной инфекции 107 человек.  

На 13 августа находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 2 957 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 44 220 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 337 452 человек, за сутки – 3 053.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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