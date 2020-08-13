В Алтайском крае за сутки скончалось 8 человек с коронавирусом

Новости 13.08.2020 12:15 1055

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 87 новых случаев коронавируса. Из них только около трети приходится на Барнаул – 34 человека. Остальные случаи были выявлены в следующих территориях: Бийск – 9, Славгород – 7, Новоалтайск, Рубцовск, Заринск –по 5, Яровое и Первомайский район – по 4, Панкрушихинский район – 3, Усть-Калманский район – 2, Шипуновский, Третьяковский, Смоленский, Рубцовский, Романовский, Михайловский, Каменский, Зональный, Алтайский районы по 1.

Всего в крае 10 360 случаев коронавируса, уже выписаны по выздоровлению – 8 628 человек. На сегодняшний день проходят лечение 1 467 человек, из них в госпиталях находятся 877 пациентов, амбулаторное лечение получает 590 пациентов. При этом, в 4 480 случаях специалисты отмечают бессимптомное течение заболевания, в 3 358 инфекцию переносят в форме ОРВИ, у 2 522пациентов диагностирована внебольничная пневмония. На сегодняшний день в госпиталях края находится 95 тяжелобольных пациентов, из них к аппаратам ИВЛ подключено 29 человек.

За сутки скончалось 8 человек с коронавирусом. Из них от COVID-19 – 2. По данным оперштаба региона, всего за весь период скончалось 265 человек, из них от коронавирусной инфекции 107 человек.

На 13 августа находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 2 957 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 44 220 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 337 452 человек, за сутки – 3 053.