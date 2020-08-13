Эксперт рассказал, отвечают ли дети за поручительство родителей

Новости компаний 13.08.2020 12:50 263

Отвечают ли дети по договору поручительства, заключенного их родителями, в случае смерти или признания последних нетрудоспособными, разъясняет эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Елена Парасоцкая.

Согласно п. 1 ст. 361 ГК РФ по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. Договор поручительства может быть заключен в обеспечение как денежных, так и неденежных обязательств, а также в обеспечение обязательства, которое возникнет в будущем. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства (п. 2 ст. 363 ГК РФ).

Основания для прекращения договора поручительства предусмотрены ст. 367 ГК РФ. Смерть должника не прекращает поручительство. Если иное не предусмотрено договором поручительства, в случае смерти поручителя обязанными по договору поручительства являются наследники поручителя, которые отвечают перед кредитором солидарно в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества (ст. 1175 ГК РФ, п. 20 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 июля 2012 г. N 42 "О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством").

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 58-60 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании", под долгами наследодателя, по которым отвечают наследники, следует понимать все имевшиеся у наследодателя к моменту открытия наследства обязательства, не прекращающиеся смертью должника (ст. 418 ГК РФ), независимо от наступления срока их исполнения, а равно от времени их выявления и осведомленности о них наследников при принятии наследства. Ответственность по долгам наследодателя несут все принявшие наследство наследники независимо от основания наследования и способа принятия наследства, а также Российская Федерация, города федерального значения Москва и Санкт-Петербург или муниципальные образования, в собственность которых переходит выморочное имущество в порядке наследования по закону.

Наследники, совершившие действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости всего причитающегося им наследственного имущества.

При отсутствии или недостаточности наследственного имущества требования кредиторов по обязательствам наследодателя не подлежат удовлетворению за счет имущества наследников и обязательства по долгам наследодателя прекращаются невозможностью исполнения полностью или в недостающей части наследственного имущества (п. 1 ст. 416 ГК РФ).

Таким образом, после смерти поручителя его наследники несут обязанность по исполнению договорных обязательств наследодателя, в том числе и договора поручительства.

Относительно случаев признания поручителя нетрудоспособным и исполнения договора поручительства его детьми отметим следующее. Согласно ст. 87 СК трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. Такое содержание является алиментной обязанностью детей, которая может быть установлена как по соглашению между заинтересованными лицами, так и по решению суда. При этом такая обязанность по своей сути не предполагает ответственность совершеннолетних трудоспособных детей по долгам своих нетрудоспособных родителей (п. 39 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 г. N 56 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов").