О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Довыборы в АКЗС-2020
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Довыборы в АКЗС-2020

Алтайский край получит на выплаты медикам почти 200 млн рублей

Новости
686
0

Алтайскому краю выделено 198,93 млн рублей из резервного фонда Российской Федерации на выплаты медработникам, работающим с ковидными пациентами. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным 6 августа.

Это – один из наиболее крупных трансфертов в Сибирском федеральном округе. Больше получил лишь Красноярский край. Всего на Сибирь выделено почти 920 млн рублей (из 9 млрд на всю РФ), которые распределились следующим образом:

  • Красноярский край – 212,28 млн рублей;
  • Алтайский край – 198,93 млн рублей;
  • Кемеровская область – 158,96 млн рублей;
  • Республика Тыва – 147,25 млн рублей;
  • Томская область – 95,55 млн рублей;
  • Республика Алтай – 75,02 млн рублей;
  • Республика Хакасия – 25,94 млн рублей;
  • Иркутская область – 5,61 млн рублей.

Интересно, что Омская и Новосибирская области в списке получателей средств отсутствуют.

«Два Алтая» получат свыше 100 млн рублей на выплаты соцработникам

«Два Алтая» получат свыше 100 млн рублей на выплаты соцработникам

Новости

Алтайскому краю выделено чуть более 80 млн рублей, Республике Алтай – 23 млн

875

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
﻿ ﻿
Комментарии (0)

1000