Алтайский край получит на выплаты медикам почти 200 млн рублей

Алтайскому краю выделено 198,93 млн рублей из резервного фонда Российской Федерации на выплаты медработникам, работающим с ковидными пациентами. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным 6 августа.
Это – один из наиболее крупных трансфертов в Сибирском федеральном округе. Больше получил лишь Красноярский край. Всего на Сибирь выделено почти 920 млн рублей (из 9 млрд на всю РФ), которые распределились следующим образом:
Интересно, что Омская и Новосибирская области в списке получателей средств отсутствуют.
Алтайскому краю выделено чуть более 80 млн рублей, Республике Алтай – 23 млн