Алтайский край получит на выплаты медикам почти 200 млн рублей

Новости 13.08.2020 11:55 686

Алтайскому краю выделено 198,93 млн рублей из резервного фонда Российской Федерации на выплаты медработникам, работающим с ковидными пациентами. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным 6 августа.

Это – один из наиболее крупных трансфертов в Сибирском федеральном округе. Больше получил лишь Красноярский край. Всего на Сибирь выделено почти 920 млн рублей (из 9 млрд на всю РФ), которые распределились следующим образом:

Красноярский край – 212,28 млн рублей;

Алтайский край – 198,93 млн рублей;

Кемеровская область – 158,96 млн рублей;

Республика Тыва – 147,25 млн рублей;

Томская область – 95,55 млн рублей;

Республика Алтай – 75,02 млн рублей;

Республика Хакасия – 25,94 млн рублей;

Иркутская область – 5,61 млн рублей.

Интересно, что Омская и Новосибирская области в списке получателей средств отсутствуют.