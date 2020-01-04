«Барнаульскую горэлектросеть» возглавил экс-депутат алтайского парламента

С 6 августа должность генерального директора АО «Барнаульская горэлектросеть» занял Александр Ященко – бывший депутат Алтайского краевого Совета народных депутатов IV созыва. Об этом сообщила пресс-служба компании.
В сообщении приведено заявление Александра Ященко о том, что его работа будет направлена на повышение эффективности деятельности компании, оптимизации ее рабочих процессов, использование самых современных инструментов для формирования успешной и работоспособной бизнес-модели предприятия.
Кроме того, Александр Ященко – кандидат экономических наук и опытный управленец. Ранее он возглавлял, например ООО «Краснодар водоканал» и АО «Автономная теплоэнергетическая компания».
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