«Два Алтая» охватили одинаковые депутатские кризисы. По стопам Камня-на-Оби пошёл Онгудай

Новости 13.08.2020 10:59 1291

12 августа была сорвана сессия Онгудайского райсовета – депутаты на неё не пришли (не набрался кворум). Это уже шестая проваленная сессия с того момента, как депутаты 28 апреля отправили в отставку главу района Андрея Мунатова. Последний через суд добился отмены этого решения, однако депутаты не спешат исполнять постановление – они просто не приходят на сессии.

«Новости Горного Алтая» отмечают, что, если депутаты не исполнят решение суда, то создадут тем самым основание для роспуска райсовета. Его председатель Мирон Бабаев рассказал изданию, что это может иметь самые негативные последствия: срыв реализации нацпроектов, строительства детсада и подготовки к отопительному сезону. Тем более, пора принимать бюджет на 2021 год. Сам Андрей Мунатов полагает, что роспуск совета инициирован не будет, поскольку в усугублении кризиса не заинтересован никто.

Ситуация как две капли воды похожа на сложившуюся в прошлом году в Камне-на-Оби: здесь депутаты райсовета точно так же лишили полномочий и.о. главы района Евгению Гордиенко. Последняя через суд восстановилась в должности. Впоследствии депутаты также неоднократно срывали сессии, не приходя на них. В частности, под угрозой срыва также оказывалось принятие бюджета.

31 июля полномочия Евгении Гордиенко закончились и продлевать их каменские депутаты не стали. К чему это может привести, читайте в отдельном материале "Политсибру".