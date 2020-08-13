Алтайский край продолжает терять по 1000 человек в месяц

Новости 13.08.2020 10:15 4155

Алтайкрайстат опубликовал данные о естественном движении населения в регионе за первую половину 2020 года. Смертность по-прежнему превышает рождаемость на 1000 человек ежемесячно.

За полгода в Алтайском крае родилось 9,7 тысяч, а умерло – 15,7 тысяч человек. Таким образом, убыль населения составила 6 тысяч человек за полгода. Точно такая же тенденция фиксировалась и в предыдущем году.

Ожидать увеличения рождаемости оснований пока тоже не просматривается – на Алтае заключается всё меньше браков. Например, по сравнению с первым полугодием 2019 года их количество снизилось на 22,7% – вместо 5000 браков было заключено менее 4000. При этом, количество разводов превышает количество заключённых браков на 196, хотя и снизилось за полгода на 815.

По данным статистики, тенденция к убыли населения характерна для всей Сибири.