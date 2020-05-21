Несмотря на коронакризис в Алтайском крае увеличили объем ремонта социальных объектов

55 новых детсадов, школ, поликлиник, спортивных и культурных объектов дополнительно включили в краевую адресную инвестиционную программу и планы по капремонту на 2020 год. Такое распоряжение накануне подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, сообщает пресс-служба правительства.
С учетом дополнений количество объектов теперь составляет 314 (154 по КАИП и 160 по программе капремонта). Дополнительные средства выделены из краевого бюджета.
Также было увеличено число объектов, которые будут достроены в 2020 году. Не 204, как изначально планировалось, а 217 зданий и сооружений будут сданы до конца года. Это, например, последний этап строительства кукольного театра «Сказка». Кроме того, в 2020 году ведется реконструкция Государственного художественного музея, строительство поликлиники в квартале 2002а, а в Новоалтайске - реконструкция краевого противотуберкулезного диспансера.
Таким образом, на все мероприятия в текущем году из краевого бюджета будет выделено 5,9 млрд рублей.
Напомним, с началом пандемии коронавируса власти неоднократно заявляли о необходимости сокращения трат на строительство и ремонты из-за уменьшения поступлений в краевой бюджет.