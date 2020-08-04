«Открытие»: большинство российских компаний избежали убытков от коронавируса

Новости 12.08.2020 18:20 573

Больше половины компаний избежали убытков от пандемии коронавируса во втором квартале 2020 года. Это следует из результатов опроса, проведённого банком «Открытие» среди предпринимателей.

Отмечается, что ситуация на рынке по-прежнему остаётся нестабильной для 23% компаний – у них сокращается количество заказов, накапливается задолженность, возникают прочие трудности. Более 60% фирм заявили о сокращении оборота в период пандемии. При этом, 65% предприятий избежали убытков или получили прибыль. 7% опрошенных сообщили, что их прибыль растёт, а ещё 19% респондентов охарактеризовали состояние своего бизнеса как стабильное.

В мае и июне доля организаций, временно приостановивших деятельность, сократилась на 12% (с 33% до 21%). «Ожили» строительство и розничная торговля, часть компаний (преимущественно в сферах образования и транспорта) нашли новые ниши, доля тех, кто планирует расширять бизнес, выросла с 18 до 24%. На 8% уменьшилось количество предприятий, неспособных спрогнозировать свои дальнейшие перспективы (с 39 до 31%).

При этом, серьёзно «просел» бизнес в сфере гостиниц и ресторанов, а также промышленность.

В опросе участвовали клиенты ведущих банков России — индивидуальные предприниматели, руководители и владельцы компаний малого и среднего бизнеса с выручкой до 3 млрд рублей в год и численностью персонала до 250 человек. География исследования: города с населением от 100 тысяч человек и более