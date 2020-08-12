Количество тяжких преступлений в Алтайском крае выросло на 22% за полгода

Новости 12.08.2020 17:10 1095

По данным алтайского следкома, в первой половине 2020 года в Алтайском крае зарегистрировано 18,7 тысяч преступлений. Количество особо тяжких преступлений увеличилось на 9% (с 760 до 834), тяжких – на 22% (с 3229 до 3946).

Количество убийств в январе-июне 2020 года снизилось. Наибольшее их количество зарегистрировано в Барнауле (21), Бийске (14) и Рубцовске (4). Раскрыты все 20 зарегистрированных изнасилований. Преступлений в сфере незаконного оборота оружия, стало меньше (269 против 354 в первой половине 2019 года). При этом количество преступлений, совершенных с применением оружия, увеличилось с 39 до 43. Бандитизма в Алтайском крае не зафиксировано.

Большую часть всех преступлений традиционно составляют кражи – 6469 эпизодов, мошенничества – 3854 эпизода и грабежи – 265 эпизодов.

На фоне снижения в первом полугодии текущего года количества экономических преступлений (с 586 до 550), почти в полтора раза увеличилось выявление коррупции (с 95 до 140 эпизодов). При этом фактов получения взяток зафиксировано в полтора раза меньше – 35 эпизодов (в аналогичном периоде 2019 года – 48).

В январе-июне 2020 года следователями следственного управления направлено в суд 999 уголовных дел с обвинительным заключением. Реабилитирующих решений в первом полугодии не принималось.