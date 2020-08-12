Алтайские депутаты смягчат правила проведения митингов после решения Конституционного суда

Новости 12.08.2020 16:57 1316

Алтайское краевое Заксобрание отменит норму закона, которая запрещала проводить митинги и пикеты ближе 50 метров от зданий, где может быть массовое пребывание подростков. Об этом сообщает пресс-служба АКЗС.

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Речь о краевом законе «О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории Алтайского края». В нем прописано табу на проведение мероприятий рядом со зданиями «детских, образовательных, культовых, медицинских организаций, детских площадок, иных мест, предназначенных для массового пребывания несовершеннолетних», а также на территории ближе 50 метров.

Депутаты предлагают это правило отменить. Но не потому, что сами так захотели, а из-за постановления Конституционного суда (по подобному закону в Самарской области).

Как пояснил председатель комитета АКЗС Андрей Осипов, КС признал, что запрет на собрания, митинги, пикеты и демонстрации у зданий, в том числе образовательных, выходит за конституционные пределы законодательных полномочий регионов.

Поправки в закон рассмотрят на ближайшей сессии 27 августа. И примут сразу в двух чтениях.

В январе 2020 года депутаты отменили запрет на публичные мероприятия (кроме шествий и демонстраций) ближе 50 метров от правительства региона, городских, районных и сельских администраций, а также зданий и территорий полиции, УФСИН, ФСБ, Минобороны, Прокуратуры, Следкома, МЧС.

Напомним, что по этому краевому закону, публичное мероприятие может проводиться «в любых пригодных для целей данного мероприятия местах в случае, если его проведение не создает угрозы обрушения зданий и сооружений или иной угрозы безопасности участников данного публичного мероприятия».

В списке запрещенных мест остаются: