Как оценивают деятельность алтайского губернатора пользователи соцсетей

Доля как положительных, так и негативных упоминаний губернатора Алтайского края Виктора Томенко в соцсетях в июле выросла. При этом соотношение отрицательных и позитивных отзывов изменилось. Это следует из данных «Центра политконъюнктуры».
Сообщается, что доля негативных упоминаний Виктора Томенко в социальных сетях составила 9,08% от общего их количества, а позитивных – 4,07%. Таким образом, негатива оказалось вдвое больше, чем позитива (в 2,23 раза). Негатив в отношении глав регионов в соцсетях традиционно превалирует над положительными упоминаниями, однако в июне в адрес алтайского губернатора плохого высказывалось почти втрое больше, чем хорошего (в 2,72 раза). Таким образом, отношение к Виктору Томенко в социальных сетях за месяц немного улучшилось.
Динамика упоминаний по месяцам:
Как видно из приведённых данных, превалирование отрицательных отзывов над положительными в июне-июле текущего года выросло по сравнению с апрелем-маем. Среди глав российских регионов Виктор Томенко в июле занял 25 место по негативным упоминаниям и 62 место – по положительным.
Среди глав регионов Сибирского федерального округа алтайский губернатор занял пятое место по доле положительных упоминаний, уступив Главе Тывы Шолбан Кара-оолу (8,01%), губернатору Кузбасса Сергею Цивилёву (5,17%), Главе Республики Алтай Олегу Хорохордину (4,76%) и губернатору Новосибирской области Андрею Травникову (4,09%).
По доле негативных упоминаний Виктор Томенко стал четвёртым среди глав сибирских регионов. В тройку антилидеров вошли: губернатор Красноярского края Александр Усс (10,82%), Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов (10,68%) и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев (9,72%).
Виктор Томенко вошел в топ глав субъектов, кого реже всего критикуют в соцсетях
Такой же ставленник, как был Карлин. Не успел вступить в должность, уже назаключал контрактов на вырубку бора. Тот пёр дуром, и сейчас не лучше. Дорог как не было, так и нет. Только Чуйский тракт всё латают. Да и понятно... Зачем ему наш край? Ни чего личного. Просто бизнес.
Ну-Ну...