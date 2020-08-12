Как оценивают деятельность алтайского губернатора пользователи соцсетей

Новости 12.08.2020 16:26 1486

Доля как положительных, так и негативных упоминаний губернатора Алтайского края Виктора Томенко в соцсетях в июле выросла. При этом соотношение отрицательных и позитивных отзывов изменилось. Это следует из данных «Центра политконъюнктуры».

Сообщается, что доля негативных упоминаний Виктора Томенко в социальных сетях составила 9,08% от общего их количества, а позитивных – 4,07%. Таким образом, негатива оказалось вдвое больше, чем позитива (в 2,23 раза). Негатив в отношении глав регионов в соцсетях традиционно превалирует над положительными упоминаниями, однако в июне в адрес алтайского губернатора плохого высказывалось почти втрое больше, чем хорошего (в 2,72 раза). Таким образом, отношение к Виктору Томенко в социальных сетях за месяц немного улучшилось.

Динамика упоминаний по месяцам:

Апрель – 6,64% негативных упоминаний против 4,85% положительных;

Май – 7,53% негативных упоминаний против 6,17% положительных;

Июнь – 5,64% негативных упоминаний против 2,07% положительных;

Июль – 9,08% негативных упоминаний против 4,07% положительных.

Как видно из приведённых данных, превалирование отрицательных отзывов над положительными в июне-июле текущего года выросло по сравнению с апрелем-маем. Среди глав российских регионов Виктор Томенко в июле занял 25 место по негативным упоминаниям и 62 место – по положительным.

Среди глав регионов Сибирского федерального округа алтайский губернатор занял пятое место по доле положительных упоминаний, уступив Главе Тывы Шолбан Кара-оолу (8,01%), губернатору Кузбасса Сергею Цивилёву (5,17%), Главе Республики Алтай Олегу Хорохордину (4,76%) и губернатору Новосибирской области Андрею Травникову (4,09%).

По доле негативных упоминаний Виктор Томенко стал четвёртым среди глав сибирских регионов. В тройку антилидеров вошли: губернатор Красноярского края Александр Усс (10,82%), Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов (10,68%) и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев (9,72%).