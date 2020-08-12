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В Алтайском крае сменился военный комиссар

Новости
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В Алтайском крае назначен новый военный комиссар – полковник Марат Усманов, передаёт официальный Telegram-канал регионального правительства.

Сообщается, что новый комиссар уже обсудил с губернатором Виктором Томенко вопросы взаимодействия военкомата с краевыми и муниципальными органами власти. Марат Усманов заявил, что продолжит работать над эффективностью призывных кампаний и проведением военно-патриотического воспитания на Алтае. Пост, на который назначен Усманов, с 2010 года занимал Сергей Катрашенко.

В информационном пространстве озвучиваются предположения о том, что кадровые перестановки могут быть связаны с недавним скандалом, вызванным известиями о переполненности краевого сортировочного пункта – так называемой «Папанки». В сети распространялись фото и видео, на которых призывники сидели во дворе пункта на картонках, якобы из-за нехватки мест в помещениях.

Происходило это в начале июля – в период сложной эпидемиологической обстановки. В связи с этим, высказывались опасения о возможности возникновения вспышки коронавируса среди призывников. В конце июля начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Андрей Круглов  заявил, что все необходимые условия и соблюдение санитарных норм на «Папанке» были обеспечены, а на сайте уполномоченного по правам человека в Алтайском крае появилась информация о том, что на протяжении всего весеннего призыва коронавирус выявлен лишь у 20 алтайских призывников – это 0,8% от общего их количества.

Нынешний военный комиссар Марат Усманов окончил Оренбургское высшее зенитное ракетное командное училище и Военную академию войсковой противовоздушной обороны. С 1995 года проходит службу в подразделениях ВС РФ в Сибирском, Приволжско-Уральском и Центральном военных округах.
Менее 1% призывников инфицировано коронавирусом в Алтайском крае

Менее 1% призывников инфицировано коронавирусом в Алтайском крае

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За период весеннего призыва в 2020 году коронавирус выявлен у 20 алтайских призывников – это 0,8% от общей их численности

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Автор: Политсиб.ру

Фото: altairegion22.ru Антон Федотов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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