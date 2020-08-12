Над какими проектами в Алтайском крае работают ученые

Новости 12.08.2020 15:40 1131

Аспиранты Алтайского Государственного университета получили 8 грантов в конкурсе Российского фонда фундаментальных исследований. Это значимая, но не единственная поддержка для молодых ученых, занимающихся исследованиями. Как выглядит Алтайский край на научной арене, читайте в материале «Политсибру».

Зачем науке деньги

Как призналась проректор по научной работе Алтайского Госуниверситета Светлана Максимова, в этом году вузы предполагали снижение финансирования на научные разработки – пандемия. Однако ситуация развернулась с точностью до наоборот. Научные разработки и по фундаментальным исследованиям, и в области прикладной науки возросли.

Так, к примеру, получили гранты на создание научных школ два направления классического университета. Средства дадут возможность развиваться не только профильному направлению. Светлана Максимова говорит, что это возможность развития всего университета в целом.

«Гранты дают возможность развития материально-технической базы, помогают в проведении научных исследований, получении результата и внедрении его в практику. Все это происходит независимо от того, в какой области происходит получение нового знания. В конце концов, речь идет о развитии научных коллективов университета, края и России в целом», - считает Светлана Максимова.

Для пользы края

Алтайский Госуниверситет приращивается именно фундаментальными знаниями, однако в учебном заведении внимание уделяется и прикладным разработкам.

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А вот Алтайский государственный технический университет отдает предпочтение именно последним. Говорят, что укладывают фундаментальные знания в оболочку и получают «земные» результаты, которые будут полезны в обычной жизни.

«Базовое направление для нашего края - агропромышленный комплекс. Наши ученые изобретают новые решения в области оборудования и сельхозтехники. Предлагают идеи. Разрабатывают конструктивные решения. К примеру, в одном из исследований шла речь об использовании новых материалов для техники, которое раньше применялось в самолетостроении. Если взять область исследований пищевых продуктов, то мы не просто оцениваем их качество, а работаем над приданием функциональности, к примеру для влияния на определенные механизмы организма человека», - рассказывает начальник научного направления АлтГТУ Елена Ананьева.

По ее словам, в университете разработан ряд продуктов питания для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, есть линейка продуктов для онкологических пациентов.

«Мы мечтаем объединить когда-нибудь свои усилия с медиками. Они будут лечить, мы кормить и вместе оценивать результаты», - поделилась она.

Кстати, именно техническому университету принадлежит технология формирования дорожного покрытия. Используя резиновую крошку.

«Отмечу, что мы не единственные, кто добавлял резиновую крошку, однако кто-то использовал другой размер, кто-то смешал с добавками. Во всех случаях получится разный результат. Другими словами все мы едим хлеб, мед, масло. Наша задача придумать. Как их скомбинировать, чтобы было максимально вкусно и полезно», - пояснила Ананьева.

Кто поддержит науку в регионе?

В Алтайском крае с 2018 года в Алтайском крае предоставляются гранты для разработки качественно новых технологий, создания инновационных продуктов и услуг в сферах переработки и производства пищевых продуктов, фармацевтического производства и биотехнологий по приоритетным направлениям развития:

«Пищевые биотехнологии»;

«Агробиотехнологии»;

«Биофармацевтика и (или) Биомедицина»;

«Лесные биотехнологии».

Общая сумма грантовой поддержки, предоставленная из краевого бюджета за три года составила более 15 млн. рублей, а объем привлеченных средств индустриальных партнеров составил 4,42 млн. рублей. Вложили грантополучатели и собственные средства - 2,22 млн. рублей. В итоге общий объем финансирования проектов составил 20,76 млн. рублей.

В 2020 году краевую поддержку получили 7 научных проектов. Среди них разработка хвойно-витаминной кормовой добавки для сельскохозяйственных животных и птиц на основе переработки отходов лесозаготовок. Реализацией проекта занялись ученые аграрного университета.

Новый продукт уже опробовали на гусях. Теперь ученые намерены провести опыты на курах, пчелах и КРС. В результате минсельхоз региона ожидает увеличения продуктивности животных, улучшения их сохранности и качества продукции.

По результатам исполнения проектов в 2018 - 2019 годы, выполненных в рамках грантовой поддержки грантополучателями было подано 18 заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, в том числе патентов на результаты интеллектуальной деятельности; создано 22 единицы научно-технической документации (технические условия или технические регламенты производства продукции и др.); создано 28 новых продуктов в рамках реализации проектов; предложено 24 новых технологических решения.

Результаты Научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, полученных в результате реализации проектов, были представлены на 40 научно-технических выставках, конференциях международного и российского уровней.

Перспективы

В июле Владимир Путин подписал Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Развитие науки стало одним из положений Указа. Документ предписывает обеспечить присутствие Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования в рамках национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов».

По словам руководителей вузов, регион уже является узнаваемым не только на российских научных площадках, но и на международном уровне, но на достигнутом останавливаться высшие учебные заведения не собираются.

«Великая наука делается в больших агломерациях. Нам не всегда просто заявлять о себе, но алтайские вузы конкурентоспособны в разработках, которые касаются реального сектора экономики. Нам и дальше нужно расширять брендирование», говорит Елена Ананьева.

А Светлана Максимова напомнила про проект, который уже несколько лет реализуется в АлтГУ: российско-американский противораковый центр. Сейчас они работают над тремя проектами, поддержанными на уровне Министерства науки и высшего образования России. А к их исполнению намерена присоединиться Монголия. Результатом будет появление новой технологии раннего выявления онкозаболеваний – то к чему стремится весь мир.