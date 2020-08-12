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Минобр Алтайского края: школьники начальных классов региона будут питаться бесплатно

Новости
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Эту информацию «Политсибру» подтвердили в региональном Минобре.  По информации ведомства,  в общей сложности, начиная с нового учебного года в Алтайском крае дополнительно питание будут получать 119 тысяч учащихся.

«В регионе для  обеспечения горячим питанием школьников 1-4 классов проведён необходимый комплекс мероприятий  совместно с Роспотебнадзором.  Проведена паспортизация всех столовых, пищеблоков и посадочных мест. Закуплено необходимое количество посуды и мебели, специальное технологическое оборудование для кухни. Проводится ремонт  столовых. На эти цели в этом году потрачено 50 млн. рублей, в прошлом  – 100 млн. рублей»,  пояснили в министерстве. 

Финансирование будет осуществляться за счет федерального, краевого и муниципального бюджетов.

В то же время ряд СМИ сообщил о том, что  Алтайский край попал в число 27 регионов, не выполнивших поручение президента Путина о переходе на бесплатное питание школьников.  В ведомстве эту информацию опровергли.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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