Минобр Алтайского края: школьники начальных классов региона будут питаться бесплатно

Новости 12.08.2020 14:08 1396

Эту информацию «Политсибру» подтвердили в региональном Минобре. По информации ведомства, в общей сложности, начиная с нового учебного года в Алтайском крае дополнительно питание будут получать 119 тысяч учащихся.

«В регионе для обеспечения горячим питанием школьников 1-4 классов проведён необходимый комплекс мероприятий совместно с Роспотебнадзором. Проведена паспортизация всех столовых, пищеблоков и посадочных мест. Закуплено необходимое количество посуды и мебели, специальное технологическое оборудование для кухни. Проводится ремонт столовых. На эти цели в этом году потрачено 50 млн. рублей, в прошлом – 100 млн. рублей», пояснили в министерстве.

Финансирование будет осуществляться за счет федерального, краевого и муниципального бюджетов.

В то же время ряд СМИ сообщил о том, что Алтайский край попал в число 27 регионов, не выполнивших поручение президента Путина о переходе на бесплатное питание школьников. В ведомстве эту информацию опровергли.