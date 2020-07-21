Что предприняло алтайское Минприроды для защиты «осиротевших» лесов

Новости 12.08.2020 14:50 436

Алтайское Минприроды создаёт в своих структурах дополнительные подразделения, которые возьмут на себя заботу о лесохозяйственных участках, ранее арендуемых ЛХК «Алтайлес» и трудоустройство сокращённых после расторжения договоров аренды с холдингом работников. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Новые рабочие места

Новые подразделения создаются в «Боровлянском лесхозе» и КАУ «Алтайлес». В их штат войдут более 850 сотрудников, в том числе, ранее уволенные из ЛХК «Алтайлес». Зарплата и социальные гарантии для них сохранены. На Ключевском участке штат увеличился с 58 работавших в «Лес Сервис» сотрудников до 178 человек, которые трудоустроены в «Боровлянский лесхоз».

Льготная древесина

С начала августа лесхоз предлагает гражданам дрова по льготной цене – 800 рублей за куб. м вместо 1200. Отмечается, что выручка идёт на защиту леса от пожаров и лесокультурные мероприятия, которые не финансируются из бюджета в рамках нацпроекта «Экология». Местные жители обеспечиваются дровами, а также деловой древесиной, в приоритетном порядке.

Поправки в законодательство

Также алтайское управление лесами подготовило поправки в региональное законодательство, чтобы наделить краевые автономные учреждения, подведомственные Минприроды, напрямую реализовывать гражданам древесину для собственных нужд. Сейчас льготный пиломатериал можно купить только через арендатора, или заготовить самостоятельно, по предварительному договору с лесничеством.

Напомним, после расторжения договоров холдинг «Алтайлес» заявил о возможности резкого ухудшения пожароопасной обстановки на вышедших из-под юрисдикции холдинга участках, а также сообщил, что оказался вынужден уволить часть сотрудников. Похоже, приведённое выше сообщение Минприроды является ответом на эти заявления.