В Алтайском крае снова снизилось количество выявленных случаев коронавируса за сутки

Новости 12.08.2020 13:45 1354

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 88 новых случаев коронавируса. Основная доля заболевших – по-прежнему в Барнауле - 61 человек. Кроме того, коронавирус был также подтвержден в Яровом – 10 случаев, Бийске – 8, Новоалтайске – 4, Рубцовске -3. В Славгороде и Курьинском районе по 1.

Всего в крае подтверждено 10 273 случаев коронавируса, выписаны по выздоровлению – 8 514. На сегодняшний день лечение продолжают 1 499 человек, из них в госпиталях региона находятся 890 пациентов, амбулаторно - 609 пациентов. В 4450 случаях специалисты отмечают бессимптомное течение инфекции, в форме ОРВИ ее переносят 3332 человека, у

2491 диагностирована внебольничная пневмония. В госпиталях края на сегодняшний день находится 100 тяжелобольных пациента, из них к аппаратам ИВЛ подключен 31 пациент.

За минувшие сутки зафиксирована 4 смертельных случая, 3 - по иным причинам, 1 направлен на экспертизу. За весь период скончались 257 человек, из них 105 - от коронавирусной инфекции.

На 12 августа находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 2 824 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция у 43 912 человека. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 334 399 человек, за сутки – 3 065.