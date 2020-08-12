Каменские подростки угрожают расправой еще одному школьнику

Новости 12.08.2020 12:20 1743

В полицию обратилась мать 14-летнего школьника города Камня-на-Оби Светлана Кудряшова. Она утверждает, что подростки, в отношении которых в Алтайском крае велись разбирательства по поводу избиения ими несовершеннолетнего, угрожали ей и ее сыну расправой.

Женщина считает, что это произошло из-за того, что ее сын стал основным свидетелем со стороны потерпевших.

Женщина рассказала ИА «Банкфакс», что ее сын некоторое время входил в компанию подростков, которых затем обвинили в избиении нескольких ребятишек. Она уверяет, что он не принимал участия в драках. Когда дело вышло в публичную плоскость, мать запретила ему общаться с компанией. Но во время следствия он рассказал, что видел, как его бывшие товарищи избивают детей. По мнению Светланы Кудряшовой, это и стало причиной для «разборок».

По словам обратившейся, ночью 11 августа к ее дому пришли три подростка, в числе которых был юноша, вернувшийся накануне из спецшколы, в которую на месяц был направлен по решению суда. Подростки требовали, чтобы сын Светланы Кудряшовой вышел к ним пообщаться. Женщина вызвала полицию и сообщила, что на частной территории находятся несовершеннолетние в позднее время. Приехавший наряд принял у нее заявление. Однако после отъезда полиции подростки вернулись и стали угрожать женщине и ее сыну расправой, вплоть до убийства. Она вновь обратилась в полицию, однако в этот раз наряд не приехал, а саму Светлану попросили прийти в отделение и подать заявление об угрозах.

Двое из трех подростков вызванные также в подразделение по делам несовершеннолетних заявили, что не были у дома Кудряшовой. Разбирательства продолжатся сегодня.

Ситуация с подростками в Камне-на-Оби уже получила широкий общественный резонанс. Напомним, в начале июня по социальным сетям было распространено видео, на котором несколько подростков избивают сверстника. Пострадавший был серьезно травмирован, был госпитализирован в ЦРБ. Опекун школьника заявила, что его избила банда подростков. Которые уже попадали в центр внимания общественности из-за аналогичного избиения несовершеннолетнего.

Банкфакс со ссылкой на ответы ведомств сообщал, что уголовной ответственности по этому случаю «проблемные» подростки не понесут, так как им нет 16 лет. Однако, насколько каменские полицейские отнеслись внимательно к делу, еще только предстоит выяснить. Теперь уже под контролем главы алтайского следственного комитета, генерал-майора Андрея Хвостова. Он лично побывал в Камне-на-Оби 29 июля и раздал ряд указаний по проверке действий местных полицейских.

В пятницу пройдет пресс-конференция уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае Ольги Казанцевой. Ряд вопросов, которые уже обозначили к детскому омбудсмену краевые СМИ, касаются происшествий в Камне-на-Оби и детского буллинга.