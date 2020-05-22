Минтруд РФ счёл, что ситуация на рынке труда Алтайского края перестала быть напряжённой

Новости 12.08.2020 11:50 586

Алтайский край впервые за десятилетие не вошёл в перечень регионов с напряженной ситуацией на рынке труда. Об этом сообщается на региональном портале по труду и занятости населения.

Минтруд РФ утвердил перечень регионов с напряжённой ситуацией на рынке труда по итогам 2018-2019 годов. Алтайский край стабильно входил в него с 2010 года, однако на этот раз в «чёрный список» не попал. Указывается, что это связано с положительной динамикой показателей на рынке труда за последние два года.

Вместе с тем отмечается, что в 2020 году алтайские тенденции соответствуют общероссийским, то есть, являются негативными. Однако подчёркивается, что с апреля безработица на Алтае (увеличившаяся в 1,8 раза) росла медленнее, чем в Сибири (увеличилась в 3,3 раза) и в целом по стране (увеличилась в 4,1 раза).

При этом, 4 августа начальник краевого управления по труду и занятости населения Надежда Капура прямо назвала ситуацию напряжённой и спрогнозировала продолжение роста безработицы, добавив, что её пик ещё не достигнут. Чиновница также сообщила, что на 1 августа в Алтайском крае насчитывалось 34,8 тысячи безработных, тогда как годом ранее их было всего 16 тысяч. Впрочем, она объяснила это тем, что статус безработных ради увеличившихся пособий потянулись регистрировать и те, кто фактически работает, но не трудоустроен неофициально.