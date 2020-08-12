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Следственный комитет взялся за чиновников Горно-Алтайска

Новости
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В отношении чиновников мэрии Горно-Алтайска возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. Об этом сообщает пресс-служба следкома Республики Алтай.

Сообщается, что, по предварительным данным, с ноября 2014 года по май 2020 года чиновники горадминистрации, действуя за пределами своих полномочий, перечислили нескольким управляющим организациям субсидии на возмещение недополученных доходов за услуги по содержанию жилья в размере около 24,6 млн рублей (особо крупный размер ущерба).

Дело возбуждено по результатам доследственной проверки, которая проводилась по материалам прокуратуры. В случае, если вина чиновников будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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