Следственный комитет взялся за чиновников Горно-Алтайска

Новости 12.08.2020 11:15 2647

В отношении чиновников мэрии Горно-Алтайска возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. Об этом сообщает пресс-служба следкома Республики Алтай.

Сообщается, что, по предварительным данным, с ноября 2014 года по май 2020 года чиновники горадминистрации, действуя за пределами своих полномочий, перечислили нескольким управляющим организациям субсидии на возмещение недополученных доходов за услуги по содержанию жилья в размере около 24,6 млн рублей (особо крупный размер ущерба).

Дело возбуждено по результатам доследственной проверки, которая проводилась по материалам прокуратуры. В случае, если вина чиновников будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.