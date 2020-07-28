Алтайский край вошёл в первую пятёрку регионов РФ по поголовью коров

Новости 12.08.2020 10:45 374

Алтайский край замкнул первую пятёрку субъектов РФ по поголовью коров. Их количество в регионе составляет 307,8 тысяч, годом ранее было на 4,2 тысячи больше.

К началу года край находился на шестом месте в рейтинге, составленном Аналитическим центром Milknews, однако уже к апрелю оттеснил занимавшую пятое место Ростовскую область и сохраняет занятую позицию.

Около половины алтайских коров содержатся в хозяйствах населения. Однако доля сельскохозяйственных организаций в этой структуре может вскоре увеличиться за счёт инвестпроекта холдинга «ЭкоНива», который строит в Тальменском районе животноводческий комплекс на 6 тысяч голов.

В конце июля президент холдинга Штефан Дюрр на встрече с губернатором Алтайского края Виктором Томенко заявил, что намерен запустить комплекс до конца текущего года.