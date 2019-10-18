Председателем барнаульского совета по развитию туризма вновь стал директор зоопарка

11 августа мэр Барнаула Вячеслав Франк утвердил состав городского совета по развитию туризма, председателем которого стал директор местного зоопарка «Лесная сказка» и депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Сергей Писарев. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале муниципалитета.
Новый совещательный орган, появившийся в 2019 году, пришёл на смену созданному в 2015 году Координационному совету по развитию туризма при администрации города Барнаула, председательствовал в котором (с 2017 года) также Писарев.
Согласно положению о совете, в обязанности председателя входит общее руководство, назначение заседаний, взаимодействие с властями, гражданами и организациями.
Заместителем Писарева и секретарём совета стал главный специалист отдела по развитию туризма администрации города Барнаула, Александр Терещенко.
В Барнауле прошел круглый стол, на котором обсуждалась проблема строительства отеля сети «Рэдиссон» на месте сквера на площади Сахарова