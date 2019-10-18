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Председателем барнаульского совета по развитию туризма вновь стал директор зоопарка

Новости
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11 августа мэр Барнаула Вячеслав Франк утвердил состав городского совета по развитию туризма, председателем которого стал директор местного зоопарка «Лесная сказка» и депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Сергей Писарев. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале муниципалитета.

Новый совещательный орган, появившийся в 2019 году, пришёл на смену созданному в 2015 году Координационному совету по развитию туризма при администрации города Барнаула, председательствовал в котором (с 2017 года) также Писарев.

Согласно положению о совете, в обязанности председателя входит общее руководство, назначение заседаний, взаимодействие с властями, гражданами и организациями.

Заместителем Писарева и секретарём совета стал главный специалист отдела по развитию туризма администрации города Барнаула, Александр Терещенко.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: barnaul.org

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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