Бизнесмен студентом погоняет. Обзор всех кандидатов в депутаты АКЗС

Аналитика 12.08.2020 9:24 1545

13 сентября жителям части Барнаула, Бийска, Краснощековского, Курьинского, Чарышского и Шипуновского районов предстоит избрать в краевой парламент трех новых депутатов. На вакантные места претендует 15 кандидатов. «Политсибру» посмотрел, что это за люди. Среди них несколько бизнесменов, студентов, партфункционеров. Политологи пророчат победу кандидатам-единороссам и борьба развернется в основном за вторые места.

Округ № 12

(Краснощековский, Курьинский, Чарышский и Шипуновский районы)

Татьяна Медведева. О 40-летнем главном бухгалтере кредитного потребительского кооператива «Рассвет» в Краснощековском районе известно немного. Кроме того, что с 2018 года она - первый секретарь райкома КПРФ.

Максим Кочев. 38-летнего бизнесмена выдвинула «Единая Россия». У него довольно широкая предпринимательская деятельность. Кочев – председатель сельскохозяйственного перерабатывающего снабженческо-сбытового потребкооператива «ЧарышАгроПродукт», совладелец или управляющий ООО «Агросиб», ООО «Доминанта-Инвест», ООО «Крафт-Аудит», ООО «Крафт-Консалтинг», ООО «Мясные традиции».



Он неоднократно участвовал в выборах от партии. Так, в 2016 году был в списках ЕР в АКЗС, но тогда не прошел. Сейчас он - депутат Чарышского Совета депутатов.



С его именем связана недавняя история с антимонопольщиками. В июле ФАС возбудила дело о ценовом сговоре на рынке молока в Краснощековском районе. В числе фирм-нарушителей была и компания Кочева.

Людмила Цивилева. 46-летний кандидат от ЛДПР работает преподавателем в алтайской Академии гостеприимства в Барнауле и Алтайском аграрном университете. Очевидно, что и живет в городе. Но баллотируется по сельскому округу.

Елена Афанасьева. 52-летний кандидат от «Справедливой России» тоже живет и работает в краевой столице. Она - учитель обществознания в барнаульской школе № 53. Но в Барнаул перебралась в прошлом году, а до этого многие годы жила в Чарышском районе, где работала педагогом в центре детского творчества и заведовала местным музеем. Несколько раз участвовала в выборах районного и краевого уровней от партии.

Дмитрий Толмачев. 21-летний студент АлтГТУ – активист и волонтер, участвует в общественных мероприятиях, но в политике раньше не светился, за какую-либо партию публично не выступал (по нашим данным). А на выборы пошел от «Демократической партии России». Партия тоже, кстати, какой-либо активности в регионе не проявляет. И, тем не менее, он как-то смог собрать в свою поддержку 1,8 тысячи подписей избирателей (процесс трудоемкий и недешевый даже для реальных политиков).



Напомним, что собирать подписи пришлось только кандидатам от малых партий и самовыдвиженцам. ЕР, СР, КПРФ, ЛДПР и «Яблоко» от этой необходимости освобождены.

Округ № 26

(Октябрьский район Барнаула)

Антон Арцибашев. 31-летний кандидат – секретарь крайкома партии по работе с молодежью, первый секретарь Алтайского крайкома ЛКСМ. Он – активный участник всех партийных мероприятий и организатор митингов и пикетов. В марте 2019 года получил штраф, который безуспешно пытался опротестовать в суде, за организацию флешмобов против отмены льгот на проезд для малообеспеченных студентов Барнаула. Сейчас он сообщает, что власти не дают ему проводить агитационные мероприятия.



В 2017 году Арцибашев участвовал в выборах в Барнаульскую гордуму, в сентябре 2019 года - в довыборах одного депутата БГД по одномандатному округу. Занял второе место с 26% голосов (победил тогда Иван Нифонтов).

Александр Гончаренко. 59 летний глава отделения алтайского «Яблока» - кандидат на выборах со стажем. Он неоднократно участвовал в кампаниях в АКЗС и БГД. А во время губернаторской в 2018 году призвал бойкотировать выборы главы.



Партией на местном уровне он руководит более 18 лет. В прошлом – врач (работал на скорой помощи, педиатром, преподавателем кафедры детских инфекционных болезней в алтайском медвузе, замом главного врача в детской больнице № 5). Также является председателем общественной организации «Защита и поддержка гражданских прав и инициатив», несколько лет возглавлял Общественную наблюдательную комиссию по контролю за тюрьмами.

Артем Шамков. 30-летний гендиректор ООО «Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий» - новичок в политике. Но уже фаворит в предвыборной гонке, потому что его выдвинула «Единая Россия». А еще он - сын бывшего сенатора, а ныне главы Общественной палаты Алтайского края Юрий Шамкова.

Александр Мокров. 41-летнего охранника в ЧОП «Унита» выдвинула ЛДПР. Мокров – координатор Барнаульского местного отделения ЛДПР, помощник депутата АКЗС Павла Рего. В 2019 участвовал в выборах главы Урюпинского сельсовета Алейского района, которые проиграл. А еще в прошлом году он организовал пикет в поддержку общественной организации «Ветеран» из поселка Мирного.

Сергей Аргузов. Его выдвинула «Партия прогресса». Прогрессивному кандидату 21 год, он учится в политехе на энергетическом факультете. В публичном политическом поле ни он сам, ни партия ранее замечены не были. Не путайте ПП с одноименным движением Алексей Навального, который так и не смог его зарегистрировать. Но ассоциируется «Партия прогресса» именно с оппозиционером.

Дмитрий Трегуб. Еще один 21-летний студент (учится в АГУ). Он вообще пошел на выборы самовыдвиженцем и тоже сумел собрать в свою поддержку 1,8 тысяч подписей избирателей (с паспортными данными каждого). Для начинающего политика – неслыханный успех, буквально чудо.

Округ № 31

(часть Бийска)

Евгений Хорошилов – 32-летний коммунист из Бийского городского отделения КПРФ, техник по наладке и испытаниям систем вентиляции и кондиционирования в ООО «СВ-Стандарт». Данных о его политической деятельности найти не удалось.

Григорий Бахтин. 45-летнего гендиректор ООО «Специалист» (производство нерафинированных растительных масел и их фракций) выдвинула «Единая Россия». Также по данным системы «Спарк-Интерфакс», Бахтин – совладелец местной религиозной организации «Православный приход храма сретения господня» в Бийске и ООО «Актру», которая занимается производством готовых пищевых продуктов и блюд.

Елена Речкова. 34-летняя депутат Думы Бийска, директор ООО «Технолифт» - активный член партии «Справедливая Россия». Она возглавляет Совет местного отделения и является депутатом бийской Думы от СР (даже не просто депутатом, а заместителем председателя). От партии участвует в мероприятиях, акциях и предвыборных кампаниях. В 2016 году она была в партсписке СР на выборах в Госдуму (кстати, тогда попала в топ самых красивых кандидатов в ГД по версии



Кроме того, по данным «Спарка», Речкова – совладелец Ассоциации ТСЖ Бийска, ООО «Время перемен» и одноименной общественной организации,а также Федерации настольного тенниса Бийска. . 34-летняя депутат Думы Бийска,ООО «Технолифт» - активный член партии «Справедливая Россия». Она возглавляет Совет местного отделения и является депутатом бийской Думы от СР (даже не просто депутатом, а заместителем председателя). От партии участвует в мероприятиях, акциях и предвыборных кампаниях. В 2016 году она была в партсписке СР на выборах в Госдуму (кстати, тогда попала в топ самых красивых кандидатов в ГД по версии Life.ru ), в том же году – в списке партии на выборах в АКЗС.Кроме того, по данным «Спарка», Речкова – совладелец Ассоциации ТСЖ Бийска, ООО «Время перемен» и одноименной общественной организации,а также Федерации настольного тенниса Бийска.

Илья Соколов. Еще один вчерашний (вуз закончил в 2020 году) студент. И снова от малой и полумертвой партии – «Партия за справедливость!». Соколов в свои 21 года тоже как-то смог собрать подписи избирателей и теперь будет участвовать в настоящих выборах. Но политологу без опыта это может быть хотя бы полезно.