Не прикрыл тылы. Каковы причины ухода Тюхтенева из правительства Республики Алтай?

Новости 11.08.2020 18:25 1532

Отставка первого заместителя председателя правительства Республики Алтай Алексея Тюхтенева никак не связана с его участием в Дне ВДВ. Истинная причина – недовольство главы региона Олега Хорохордина работой своего зама. В частности из-за многочисленных политических конфликтов на муниципальном уровне. Такое мнение «Политсибру» высказал источник.

Недовольство руководства

«Хорохордин высказал Тюхтеневу недовольство его работой. За неприкрытые тылы и провалы во внутренней политике, в том числе и за многочисленные скандалы на местном уровне. То война депутатов с главами, то публичные разборки между депутатами», – сказал источник.

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Кроме того, Алексей Тюхтенев, как выразился собеседник, – представитель старой элиты. Он пришел во власть (в разные годы был министром имущественных отношений, зампредом правительства, первым вице-премьером) еще до предыдущего главы региона Александра Бердникова. В новое, уже хорохординское правительство был продвинут известным в регионе политиком-мастодонтом Владимиром Петровым.

И в последнее время Тюхтенев якобы конфликтовал с членом правительства, руководителем аппарата Анатолием Донским.

Напомним, Тюхтенев написал заявление по собственному желанию. Хорохордин его одобрил. СМИ предположили, что это может быть связано с участием чиновника в несанкционированном мероприятии в честь 90-летия воздушно-десантных сил прошло в Горно-Алтайске 2 августа.

Но источник сообщает, что прямой связи между праздником и отставкой нет.

«Хорохордину нужно было время, чтобы вникнуть во все, собрать свою команду. Поэтому теперь он будет постепенно чистить правительство от навязанной ему команды. И это первая «ласточка», - добавил он.

Невозможно работать

Некоторые слова источника подтверждает и сам Алексей Тюхтенев.

В интервью «Листку», он рассказал, что Хорохордин действительно обвинил его в том, что «тылы не обеспечены», но в чем это конкретно выражается, объяснять не стал.

Бывший вице-премьер полагает, что это связано с ситуацией в Онгудае, Улагане, Кош-Агаче. А на вопрос, были ли многочисленные сообщения об участии чиновника в несогласованном Дне ВДВ просто поводом для его отставки, заявил, что «эта подготовка шла еще с марта». И подтверждает, что выжить его пытался именно Донсков.

«Его не устраивала нынешняя ситуация. Он хотел быть замом, но априори не может быть первым заместителем», - сказал Тюхтенев.

И добавил, что он действительно сам написал заявление, потому что «в таких условиях невозможно работать».

Олег Хорохордин пока не назначил никого на этот пост.