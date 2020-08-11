Доля выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае увеличилась до 82%

Новости 11.08.2020 17:40 2267

Доля пациентов, выздоровевших от COVID-19 в Алтайском крае, продолжает расти. К настоящему времени выздоровело 82% заразившихся – на 3% больше, чем на предыдущей неделе. Об этом сообщает «Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом».

​За неделю 5-11 августа в крае выздоровело более 8 362 человека из 10 185 инфицированных коронавирусом. Это на 873 человека больше, чем за предыдущую неделю – тогда прирост доли выздоровевших составлял 2%, ежедневно выписывалось от 40 до 162 человек. На 11 августа количество выздоровевших в крае выросло более чем вдвое, по сравнению с данными на 10 августа.

Среди регионов Сибирского федерального округа Алтайский край занимает шестое место по доле выздоровевших от коронавируса. Лидером по этому показателю остаётся Республика Хакасия (89%), за ней следуют Красноярский край и Республика Тыва (по 84%). Чуть ниже показатель в Новосибирской области и Республике Алтай (по 83%). Алтайскому краю (82%) уступают Иркутская (71%), а также Омская, Томская и Кемеровская области (по 70%).

​Несмотря на улучшения, Алтайский край входит в Топ-20 российских регионов РФ по количеству заражённых коронавирусом.