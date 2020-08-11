Голосование на выборах в Алтайском крае будет идти 12 дней

Новости 11.08.2020 16:41 2195

Алтайский край не стал ограничиваться трехдневным голосованием на выборах, которое теперь разрешает российское законодательство, и проведет эту процедуру в 12 дней, как позволяет краевой закон. Со 2 по 12 сентября жители региона смогут прийти на участки досрочно, а 13 сентября пройдет основной день выборов. Об этом на пресс-конференции 11 августа рассказала глава Избирательной комиссии региона Ирина Акимова.

Досрочка будет

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Глава комиссии сообщила, что механизм досрочного голосования будет применен и на дополнительных выборах в Алтайское краевого Заксобрание, и на выборах муниципального уровня. Со 2 по 12 августа можно прийти на свой участок в рабочие дни с 16:00 до 20:00, в выходные – с 10:00 до 14:00. Для такого волеизъявление нужно иметь уважительную причину: учеба, работа, командировка и другое (проверять не будут, поверят на слово).

В основной день, 13 сентября, участки будут работать с 8:00 до 20:00 часов.

Также, на одном из трех округов в АКЗС будет еще более ранняя досрочка – c 23 августа по 12 сентября. Комиссия уже традиционно посетит отдаленные и труднодоступные села, где нет УИКов: Тигирек, Генералка, Чарышский в Краснощековском районе, Подпалатцы в Курьинском районе, Ивановка, Сосновка, Малая Маралиха, Усть-Пихтовка в Чарышском районе, Семилетка, Дружба, Эстония в Шипуновском районе. Барнаула и Бийска это не коснется.

А придомовое голосование под вопросом

Ирина Акимова не ответила однозначно, какие именно новые формы голосования будут использовать в регионе: выезд комиссий на придомовые территории, предприятия или досрочное надомное голосование.

«Дополнительные формы будут применяться в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации в конкретных муниципальных образованиях», - сказала Акимова.

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Она добавила, что голосование вне участков, скорее всего, потребуется. Но при этом, организация мест для голосования (помните, как это было в дни плебисцита по Конституции?) на придомовых территориях вряд ли будет необходима.

Окончательно все решения будут приняты позже, ближе к 13 сентября.

От коронавирусной ситуации будет зависеть и использование членами УИКов средств индивидуальный защиты и санитарная обработка помещений.

По итогам Единого дня голосования в регионе будет избрано 3 депутата АКЗС, 371 депутата муниципального уровня, 28 глав сел. Проголосовать смогут более 300 тысяч избирателей.