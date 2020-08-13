В АлтГТУ им. И.И. Ползунова второй год реализуют эксклюзивную образовательную программу

Новости компаний 11.08.2020 16:15 592

Год назад в Бийском технологическом институте АлтГТУ состоялся первый набор на уникальное для Алтайского края направление подготовки «Мехатроника и робототехника».

«Открытие направления было обусловлено запросами работодателей. Нужны были специалисты, умеющие управлять современными адаптивными производственными линиями и в целом интеллектуальными автоматизированными системами производства готовой продукции», – рассказывает заведующий кафедрой методов и средств измерений и автоматизаций Александр Шалунов.

Будущие специалисты в области мехатроники и робототехники будут иметь мультидисциплинарные компетенции из различных областей знаний. Системы производства, которыми предстоит управлять ребятам, должны не просто выполнять действия по заранее заложенной в компьютер программе, но и уметь собирать и анализироваться внешние данные, делать соответствующие выводы и менять свое поведение используя интеллектуальные алгоритмы обработки информации и принятия решений.

«Я выбрал данное направление в связи с тем, что в колледже я обучался по специальности «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» и хотел дальше пробовать себя в роли программирования микроконтроллеров, а также совершенствовать пайку печатных плат, – рассказывает студент второго курса направления подготовки «Мехатроника и робототехника» Денис Теплов. – Ощущения после года учёбы в институте только положительные. В будущем хочу стать специалистом по обучению нейросетей, либо заняться созданием роботов».

На первом курсе ребята учили в основном общеобразовательные предметы, но уже приоткрыли завесу тайн мехатроники и робототехники. На вводном предмете в специальность они познакомились с тем, как утроены некоторые роботы – сколько у них степеней свободы, какова их функциональная база.

Коротко, но ёмко на вопрос «Почему ты выбрал эту специальность?», ответил одногруппник Дениса, Миша Козлов: «Данную специальность выбрал, потому что показалась интересной и перспективной».