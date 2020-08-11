Определён подрядчик на достройку Театра кукол «Сказка» в Барнауле

Новости 11.08.2020 15:15 1664

10 августа всё-таки состоялся затянувшийся аукцион на достройку Театра Кукол «Сказка» в Барнауле. Тендер стоимостью без малого 93,5 млн рублей выиграла местная компания ООО «Век-Строй».

На достройку театра претендовали четыре фирмы, однако соответствующими требованиям аукциона признаны заявки только двух из них: ООО «Век-Строй» и ООО «Спецстройинжениринг». Обе компании не подавали предложений о цене. В итоге, победителем признан «Век-Строй», получивший тендер по его первоначальной стоимости.

Подрядчику предстоит провести работы по внутренней отделке здания, проложить электропроводку, трубы и.т.д. Полы будут отделаны паркетом и гранитом, в здании появятся декоративные колонны из гипсокартона. Отметим, что проектировщики отдельно позаботились и об акустике помещения – подвесные потолки будут из перфорированного гипсокартона (который монтируется поверх звукопоглощающих материалов). Также компании предстоит установить малые архитектурные формы (афишная вывеска, скульптурная композиция), планшет сцены и многое другое.

Аукцион должен был пройти ещё 5 августа, однако торги были отложены из-за поступивших в УФАС жалоб от трёх фирм из Москвы и Екатеринбурга. Однако, антимонопольщики разобрали дело оперативно и аукцион был всё-таки проведён, хоть и с опозданием на пять дней. Впрочем, для «Сказки» задержка не критичная. Этот театр – известный в Барнауле долгострой, его строительство и так завершилось с задержкой, сдвиг сроков составил около полугода.

Срок окончания работ – не позднее 20 декабря 2020 года.