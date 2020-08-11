Перевозчики просят поднять цены на общественный транспорт в Барнауле

С таким предложением они обратились в мэрию города. Перевозчики предлагают увеличить цену билета на автобус с 23 до 27 рублей, для маршрутных такси с 25 до 30 рублей, а для трамваев и троллейбусов с 23 до 33 рублей.
По их словам. Они рискуют разориться из-за пандемии коронавируса. За 4 месяца пассажиропоток упал вполовину, а расходы на топливо ГСМ, запчасти и, по-видимому, электричество выросли.
По данным МК на Алтае, в администрации Барнаула запрос получили. Вопрос будет обсуждаться на Координационном совете по ценообразованию Барнаула. Однако предварительно проведут экспертизу, в результате будут оценены затраты транспортников, проведен анализ пассажиропотока и определена оптимальная стоимость проезда.
Напомним, в последний раз цены на проезд в Барнауле повышали в 2019 году.
Перевозчики указывали, что проезд должен стоить 37 рублей
Ну что поняли те, кто согласны брать не электронные билетики? Нет? Да вы же как были тупыми, так и останетесь. Дело всё в том, что электронные билеты видит администрация, а вот проданные вам бумажки за проезд никто не видит, кроме владельца транспорта… и когда речь заходит о повышении стоимости проезда, то они показывают, что пассажиров мало, не выгодно их возить по такой цене… но они не показывают сколько пассажиров они провезли за бумажки!