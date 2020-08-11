Небывалый успех. Четыре 21-летних кандидата в АКЗС смогли собрать подписи избирателей

Новости 11.08.2020 14:54 1460

15 кандидатов в депутаты Алтайского краевого Заксобрания получили регистрацию и продолжают участие в довыборах. В том числе и несколько молодых представителей малых партий, а также самовыдвиженец. Об этом на пресс-конференции во вторник, 11 августа, рассказала глава Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова.

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Комиссия зарегистрировала 21-летнего выпускника АГУ, пока безработного Илью Соколова. Его выдвинула «Партия за справедливость!» по округу № 31 (часть Бийска). Льгот у этого политического объединения, как у «Единой России», «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ и «Яблока», нет. А значит, кандидату нужно было собрать минимум 1689 подписей избирателей для регистрации и дальнейшего участия в выборах. Он предоставил в избирком 1835 подписей (4,3% признаны недействительными, для отказа в регистрации должно быть более 5%) и получил «билет» в избирательную кампанию.

Смог собрать подписи и пройти в следующий этап и 21-летний студент АлтГТУ Сергей Аргузов от «Партии прогресса». Он баллотируется по барнаульскому округу № 26. Из минимальных 1805 подписей он собрал 1863 (3,7% признаны недействительными).

Еще один претендент на кресло депутата по 26 округу, 21-летний студент АГУ Дмитрий Трегуб предоставил в комиссию 1816 (0,9% брака) «автографов» избирателей.

Фильтр смог пройти и представитель «Демократической партия России» Дмитрий Толмачев. Он выдвигался по 12 округу и предоставил 1807 подписей (минимум нужно было 1776), из них всего 2% признаны браком.

Поистине небывалый успех. В Алтайском крае опытные оппозиционеры-то не всегда могут преодолеть это препятствие для участия в выборах. А вот три студента и один выпускник каким-то чудом смогли это сделать.

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Впрочем, глава алтайской ЛДПР Максим Крайн называет этот «успех» административным ресурсом. Пару недель назад он на своей странице во «Вконтакте» раскритиковал власти помощь в сборе подписей для Дмитрий Толмачева.

Кандидат от СР Елена Речкова заявила, что по управляющим компаниям Бийска прошла рассылка с требованием предоставить персональные данные жителей домов. Якобы как раз на той территорий, где сейчас проходят довыборы. Подписи по этому округу собирал только Илья Соколов.

А вот кандидат от ЛДПР Светлана Кирилова регистрацию не прошла: вовремя не предоставила документы в избирательную комиссию и выбывает из предвыборной гонки.

Как ранее сообщал «Политсибру», не принесли документы еще три кандидата. Два самовыдвиженца по округу № 26 – оппозиционный политик и бизнесмен Андрей Крылов и ведущая праздников Марина Василенко – не предоставили подписные листы. Василенко смогла собрать только 400 подписей из 1805. Что не так с документами Крылова, СМИ пока не известно. Они оба получили отказ в регистрации. А заместитель директора ООО «Гарант-Логистик» Павел Иванченко просто не предоставил вовремя все нужные бумаги. Его выдвигала «Справедливая Россия» и ему не требовалось собирать подписей.

Таким образом, в выборах примут участие 15 кандидатов. Из них шесть по округу № 26, пять по 12 округу и четыре по округу № 31.

Регистрацию получили кандидаты от партий:

«Единая Россия»:

Максим Кочев (№ 12)

Артем Шамков (№ 26)

Григорий Бахтин (№ 31)

КПРФ:

Антон Арцибашев (№ 26)

Татьяна Медведева (№ 12)

Евгений Хорошилов (№ 31)

ЛДПР:

Людмила Цивилева (№ 12)

Александр Мокров (№ 26)

«Справедливая Россия»:

Елена Афанасьева (№ 12)

Елена Речкова (№ 31)

«Яблоко»:

Александр Гончаренко (№ 26)

«Демократическая партия России»:

Дмитрий Толмачев (№ 12)

«Партия прогресса»:

Сергей Аргузов (№ 26)

«Партия за справедливость!»:

Илья Соколов

Самовыдвижение:

Дмитрий Трегуб (№ 26)

Напомним, что трех депутатов будут выбирать 13 сентября 2020 года. Им предстоит отработать всего один гол, до следующих полноценных выборов.