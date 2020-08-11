15 кандидатов в депутаты Алтайского краевого Заксобрания получили регистрацию и продолжают участие в довыборах. В том числе и несколько молодых представителей малых партий, а также самовыдвиженец. Об этом на пресс-конференции во вторник, 11 августа, рассказала глава Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова.
Комиссия зарегистрировала 21-летнего выпускника АГУ, пока безработного Илью Соколова. Его выдвинула «Партия за справедливость!» по округу № 31 (часть Бийска). Льгот у этого политического объединения, как у «Единой России», «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ и «Яблока», нет. А значит, кандидату нужно было собрать минимум 1689 подписей избирателей для регистрации и дальнейшего участия в выборах. Он предоставил в избирком 1835 подписей (4,3% признаны недействительными, для отказа в регистрации должно быть более 5%) и получил «билет» в избирательную кампанию.
Смог собрать подписи и пройти в следующий этап и 21-летний студент АлтГТУ Сергей Аргузов от «Партии прогресса». Он баллотируется по барнаульскому округу № 26. Из минимальных 1805 подписей он собрал 1863 (3,7% признаны недействительными).
Еще один претендент на кресло депутата по 26 округу, 21-летний студент АГУ Дмитрий Трегуб предоставил в комиссию 1816 (0,9% брака) «автографов» избирателей.
Фильтр смог пройти и представитель «Демократической партия России» Дмитрий Толмачев. Он выдвигался по 12 округу и предоставил 1807 подписей (минимум нужно было 1776), из них всего 2% признаны браком.
Поистине небывалый успех. В Алтайском крае опытные оппозиционеры-то не всегда могут преодолеть это препятствие для участия в выборах. А вот три студента и один выпускник каким-то чудом смогли это сделать.
Впрочем, глава алтайской ЛДПР Максим Крайн называет этот «успех» административным ресурсом. Пару недель назад он на своей странице во «Вконтакте» раскритиковал власти помощь в сборе подписей для Дмитрий Толмачева.
Кандидат от СР Елена Речкова заявила, что по управляющим компаниям Бийска прошла рассылка с требованием предоставить персональные данные жителей домов. Якобы как раз на той территорий, где сейчас проходят довыборы. Подписи по этому округу собирал только Илья Соколов.
А вот кандидат от ЛДПР Светлана Кирилова регистрацию не прошла: вовремя не предоставила документы в избирательную комиссию и выбывает из предвыборной гонки.
Как ранее сообщал «Политсибру», не принесли документы еще три кандидата. Два самовыдвиженца по округу № 26 – оппозиционный политик и бизнесмен Андрей Крылов и ведущая праздников Марина Василенко – не предоставили подписные листы. Василенко смогла собрать только 400 подписей из 1805. Что не так с документами Крылова, СМИ пока не известно. Они оба получили отказ в регистрации. А заместитель директора ООО «Гарант-Логистик» Павел Иванченко просто не предоставил вовремя все нужные бумаги. Его выдвигала «Справедливая Россия» и ему не требовалось собирать подписей.
Таким образом, в выборах примут участие 15 кандидатов. Из них шесть по округу № 26, пять по 12 округу и четыре по округу № 31.
Регистрацию получили кандидаты от партий:
«Единая Россия»:
Максим Кочев (№ 12)
Артем Шамков (№ 26)
Григорий Бахтин (№ 31)
КПРФ:
Антон Арцибашев (№ 26)
Татьяна Медведева (№ 12)
Евгений Хорошилов (№ 31)
ЛДПР:
Людмила Цивилева (№ 12)
Александр Мокров (№ 26)
«Справедливая Россия»:
Елена Афанасьева (№ 12)
Елена Речкова (№ 31)
«Яблоко»:
Александр Гончаренко (№ 26)
«Демократическая партия России»:
Дмитрий Толмачев (№ 12)
«Партия прогресса»:
Сергей Аргузов (№ 26)
«Партия за справедливость!»:
Илья Соколов
Самовыдвижение:
Дмитрий Трегуб (№ 26)
Напомним, что трех депутатов будут выбирать 13 сентября 2020 года. Им предстоит отработать всего один гол, до следующих полноценных выборов.
Начинающие единороссы получают точку входа в систему. Оппозиция могла бы сыграть по-черному, но вряд ли решится