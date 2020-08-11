Более 65% новых случаев коронавируса в Алтайском крае приходится на Барнаул

Новости 11.08.2020 13:00 1823

По данным оперштаба Алтайского края, за прошедшие сутки в регионе выявлен 91 инфицированный. В Барнауле – 64, Новоалтайске – 5, Благовещенском Первомайском районах, Рубцовске – по 4 человека, Славгороде, Тальменском районе – по 2 человека, Бурлинском, Косихинском, Курьинском, Локтевском, Рубцовском, Третьяковском районах - по 1 человеку.

На 11 августа в крае 10 185 случаев коронавируса, 8 360 человек выписаны по выздоровлению. На сегодняшний день проходят лечение 1 572 человека, из них в госпиталях находятся 929 пациентов, амбулаторно лечатся 643 пациента. В 4424 случаях специалисты отмечают бессимптомное течение инфекции, 3316 человек болеют ОРВИ, 2445 – внебольничной пневмонией. В госпиталях края находится 102 тяжелобольных пациента, из них к аппаратам ИВЛ подключены 32 человека. За прошедшие сутки скончалось 3 челвоека, из них 2 от COVID-19, 1 по иной причине.

За весь период скончались 253 человек, из них от коронавирусной инфекции 105 человек, по иным причинам смерти – 148 человек; на экспертизе – 3 человека.

На 11 августа находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 2 672 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция у 43 671 человека. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 331 334 человека, за сутки – 2 171.