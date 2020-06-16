Возле барнаульского «Колизея» сдаётся в аренду несуществующее кафе

Новости 11.08.2020 12:45 471

На пустыре возле бывшего "Колизея" в Барнауле может появиться стеклянное кафе. На "Авито" уже размещено объявление с предложением его аренды.

В настоящее время территория представляет собой огороженный заросший пустырь. Из объявления не вполне ясно, намерен ли собственник самостоятельно строить здесь какое-либо здание или же предлагает сделать это будущему арендатору.

"Сдам в аренду помещение под общепит (павильон) по адресу пролетарская 123, имеется возможность строительства 2-ух этажного павильона.Участок в собственности, находится в самом центре города (напротив Сити центра)Помещение подходит под кафе/кофейню/кафе быстрого питания", - гласит текст объявления.

Указывается, что площадь объекта составляет 120 кв. м. За его аренду просят 150 тысяч рублей в месяц, однако оговаривается возможность торга и рассмотрения любых предложений. На рендерах в объявлении представлен проект полностью стеклянного здания:

На градсоветах в этом году такой проект не рассматривался.

Согласно данным кадастровой карты, участок поставлен на учёт 17 марта 2020 года, его площадь составляет 374 кв. м, а стоимость - менее 4 млн рублей. Территорию разрешено использовать под многофункциональные деловые и обслуживающие здания, объекты бытового обслуживания и общепита, а также торговли.