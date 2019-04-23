О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Довыборы в АКЗС-2020
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Довыборы в АКЗС-2020

Реформа теплоснабжения дошла до Бийска

Новости
448
0

Бийская мэрия и АО «Бийскэнерго» подписали совместное обращение в Правительство РФ об отнесении Бийска к ценовой зоне теплоснабжения. Об этом 10 августа сообщил министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка, передаёт пресс-служба ведомства.

На аппаратном совещании в правительстве края министр выразил мнение, что это позволит городу получить долгосрочного инвестора, способного вложить серьёзные средства в модернизацию оборудования и ремонт теплосетей. В конечном итоге это приведёт к стабилизации ситуации с теплоснабжением горожан.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что инвестиции, в которых нуждается бийское теплосетевое хозяйство, поступят в ближайшие два-три года, поэтому ситуация с теплоснабжением города может улучшиться в кратчайшие сроки. Переход Бийска на схему альтернативной котельной позволит принять изменения цены на тепловую энергию на ближайшие 10 лет. Таким образом, инвестор сможет растянуть компенсацию своих затрат на длительное время, а потребители избегнут резкого единомоментного повышения тарифов на тепло.

В Алтайском крае на метод альтернативной котельной ранее успешно перешёл Рубцовск. Ознакомиться с этой практикой приезжали даже специалисты из других регионов РФ.
Министр энергетики призвал регионы активнее переходить на метод альтернативной котельной

Министр энергетики призвал регионы активнее переходить на метод альтернативной котельной

Новости

Министр энергетики призвал регионы активнее переходить на метод альтернативной котельной

398

Автор: Политсиб.ру

Фото: Пресс-служба Минпромэнерго АК

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
﻿ ﻿
Комментарии (0)

1000