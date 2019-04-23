Реформа теплоснабжения дошла до Бийска

Новости 11.08.2020 11:55 448

Бийская мэрия и АО «Бийскэнерго» подписали совместное обращение в Правительство РФ об отнесении Бийска к ценовой зоне теплоснабжения. Об этом 10 августа сообщил министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка, передаёт пресс-служба ведомства.

На аппаратном совещании в правительстве края министр выразил мнение, что это позволит городу получить долгосрочного инвестора, способного вложить серьёзные средства в модернизацию оборудования и ремонт теплосетей. В конечном итоге это приведёт к стабилизации ситуации с теплоснабжением горожан.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что инвестиции, в которых нуждается бийское теплосетевое хозяйство, поступят в ближайшие два-три года, поэтому ситуация с теплоснабжением города может улучшиться в кратчайшие сроки. Переход Бийска на схему альтернативной котельной позволит принять изменения цены на тепловую энергию на ближайшие 10 лет. Таким образом, инвестор сможет растянуть компенсацию своих затрат на длительное время, а потребители избегнут резкого единомоментного повышения тарифов на тепло.

В Алтайском крае на метод альтернативной котельной ранее успешно перешёл Рубцовск. Ознакомиться с этой практикой приезжали даже специалисты из других регионов РФ.