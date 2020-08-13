Стать участником зарплатного проекта Сбербанка можно в несколько кликов

Новости компаний 11.08.2020 10:50 488

Теперь присоединить свою карту к зарплатному проекту Сбербанка можно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Для этого достаточно нескольких кликов. Чтобы изменить статус своей классической или золотой карты на зарплатный, в настройках в мобильном приложении нужно выбрать пункт «Сделать зарплатной», сформировать заявление и передать его работодателю.

Все участники зарплатного проекта Сбербанка − работодатели и их сотрудники − получают широкий перечень преференций. Для держателей зарплатных карт предусмотрены выгодные условия по продуктам банка. Таким клиентам доступны повышенные ставки по вкладам и пониженные – по потребительским и ипотечным кредитам. Оформление кредита при этом занимает меньше времени, а для получения займа участнику зарплатного проекта достаточно будет предъявить только паспорт и карту.

Контроль операций по карте можно совершать дистанционно с помощью интернет-сайта или мобильного приложения. Зачисление зарплаты на карту Сбербанка происходит в течение десяти минут. Возможность присоединиться к зарплатному проекту банка по новым правилам есть у сотрудников как коммерческих компаний, так и государственных организаций.

Чтобы работодателю стать участником зарплатного проекта, организации достаточно подать заявку, сделать это можно удаленно на сайте банка. Выдача выпущенных карт возможна на территории организации силами сотрудников банка. Для крупных клиентов банк предоставляет услугу организации удаленного рабочего места для персонального менеджера, закрепленного за предприятием.

Перевести карту в статус зарплатной можно и в любом отделении банка. Для этого также потребуется минимум времени и усилий. Клиенту достаточно обратиться к сотруднику банка с просьбой подключить свою карту к зарплатному проекту и указать название организации-работодателя. Сотрудник банка поможет оформить заявление, которое клиенту останется только передать в свою бухгалтерию.