Инфляция в сфере услуг на Алтае сорвалась с цепи

Новости 11.08.2020 10:20 1556

В июле 2020 года инфляция в Алтайском крае составила 0,5%, с начала года – 3,1%. Об этом «Политсибру» сообщили в пресс-службе Алтайкрайстата.

В июле драйвером роста цен стала сфера услуг – за месяц их стоимость увеличилась на 1,2% – это равняется совокупному приросту цен на услуги в регионе за всё первое полугодие (с начала года цены в сфере услуг выросли на 2,4%). Очевидно, свою роль сыграло постепенное снятие ограничительных мер, сдерживавших рост цен в отрасли.

С начала года сильнее всего выросли цены на продовольствие – инфляция за семь месяцев составила 5,1%. При этом отмечается, что без учёта плодоовощной продукции рост цен составляет 3,2%. Что касается месячной инфляции, то в секторе продуктов питания она составила 0,3% за июль. Также в июле на 1% выросла цена условного минимального набора продуктов (4280,23 рубля на человека). С начала года стоимость этого набора увеличилась на 15,3%.

Непродовольственные товары за июль подорожали также на 0,3%, с начала года – на 1,5%.