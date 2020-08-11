Заглянуть за горизонт. Экс-губернатор Суриков рассказал, зачем вернулся в политику

Новости 11.08.2020 9:47 1890

Бывший губернатор Алтайского края, бывший посол России в Белоруссии Александр Суриков рассказал «Вечернему Барнаулу», чем будет заниматься только что созданная группа общественных советников мэра Барнаула. Правда, конкретики в его словах было немного.

«Пока что есть понимание того, для чего она создана. Конкретикой ее еще предстоит наполнить, однако я думаю, что она не станет пятым колесом в телеге. Люди в ней подобраны с безупречной профессиональной подготовкой, огромным управленческим и жизненным опытом, поверьте, они сумеют заглянуть за горизонт», - сказал Суриков в печатной версии интервью.

В видео-версии, которая размещена в официальном телеграм-канале администрации Барнаула, он добавил, что «группа может помочь в принятии стратегии развития города, определив точки, куда надо приложиться, понять, как их достичь». Также Суриков сообщил, что в совет войдут еще четыре человека, которые «представят строительный и промышленный секторы экономики, а также опытные управленцы». И они не будут «лезть в управленческие дела города», а только «рекомендовать воспользоваться подготовленными решениями».

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В официальном постановлении Франка о новом общественном органе также сказано общими словами: подготовка, обсуждение, выработка рекомендаций для решения вопросов социально-экономического развития города, привлечение профессионального опыта работы квалифицированных специалистов.

Напомним, пока известен только один член группы – политик с огромным стажем, 79-летний (через несколько лет от отмечает 80-летний юбилей) Александр Суриков. Он прошел большой карьерный путь, но напомним четыре основных этапа:

В 1991-1996 годах возглавлял парламент Алтайского края,

в 1996-2004 годах он был губернатором региона,

в 2004-2006 годах - помощником полпреда Президента РФ в Сибирском федеральном округе,

в 2006-2018 - послом РФ в Белоруссии.

В конце 2018 года он вернулся в регион, дал местным СМИ несколько интервью, но в общественно-политической жизни активного участия не принимал.