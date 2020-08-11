Заглянуть за горизонт. Экс-губернатор Суриков рассказал, зачем вернулся в политику

Бывший губернатор Алтайского края, бывший посол России в Белоруссии Александр Суриков рассказал «Вечернему Барнаулу», чем будет заниматься только что созданная группа общественных советников мэра Барнаула. Правда, конкретики в его словах было немного.
«Пока что есть понимание того, для чего она создана. Конкретикой ее еще предстоит наполнить, однако я думаю, что она не станет пятым колесом в телеге. Люди в ней подобраны с безупречной профессиональной подготовкой, огромным управленческим и жизненным опытом, поверьте, они сумеют заглянуть за горизонт», - сказал Суриков в печатной версии интервью.
В видео-версии, которая размещена в официальном телеграм-канале администрации Барнаула, он добавил, что «группа может помочь в принятии стратегии развития города, определив точки, куда надо приложиться, понять, как их достичь». Также Суриков сообщил, что в совет войдут еще четыре человека, которые «представят строительный и промышленный секторы экономики, а также опытные управленцы». И они не будут «лезть в управленческие дела города», а только «рекомендовать воспользоваться подготовленными решениями».
В официальном постановлении Франка о новом общественном органе также сказано общими словами: подготовка, обсуждение, выработка рекомендаций для решения вопросов социально-экономического развития города, привлечение профессионального опыта работы квалифицированных специалистов.
Напомним, пока известен только один член группы – политик с огромным стажем, 79-летний (через несколько лет от отмечает 80-летний юбилей) Александр Суриков. Он прошел большой карьерный путь, но напомним четыре основных этапа:
В 1991-1996 годах возглавлял парламент Алтайского края,
в 1996-2004 годах он был губернатором региона,
в 2004-2006 годах - помощником полпреда Президента РФ в Сибирском федеральном округе,
в 2006-2018 - послом РФ в Белоруссии.
В конце 2018 года он вернулся в регион, дал местным СМИ несколько интервью, но в общественно-политической жизни активного участия не принимал.
С позором вылетел из политики по Алт.краю .С позором Путин его отлучил от Беллоруссии..Что ещё то нужно ???.Пришло новое поколение .Они его знать не знают .И знать не желают ...Езжай на Канары .Отдохни .А там и в путь пора ....
политик с огромным стажем, 79-летний (через несколько лет от отмечает 80-летний юбилей) Александр Суриков. несуразица, между 79 и 80 - один год, несколько лет между ними не может быть...