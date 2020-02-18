Кто там воет на болотах? В Алтайском крае хотят штрафовать хозяев шумных животных

Новости 10.08.2020 17:11 713

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания рассмотрят поправки в закон о тишине. В него предлагают внести следующие изменения: штрафовать хозяев животных за лай, вой и другой шум. Об этом сообщает пресс-служба АКЗС.

«К действиям, нарушающим тишину и покой граждан, будет отнесено непринятие владельцем домашнего животного мер по прекращению лая, воя и другого шума, исходящего от животного, влекущего нарушение тишины и покоя граждан», - сообщил председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов.

По его словам, жалобы на шумных домашних питомцев часто поступают от жителей и многоквартирных, и частных домов региона.

Сейчас местное законодательство никак не регулирует этот вопрос. При этом Осипов добавил, что подобные нормы уже есть в некоторых регионах России, например, Воронежской, Магаданской, Омской, Самарской областях, Забайкальском крае.

Если поправки будут приняты, то лай, вой и другие громкие занятия животного станут поводом для административного штрафа. Наравне с шумом, производимым человеком.

Но перед принятием законопроект пройдет общественное обсуждение. Свои предложения и замечания можно до 4 сентября 2020 года направить в комитет АКЗС по правовой политике по электронной почте: prav@akzs.ru или на бумажном носителе по адресу: Барнаул, ул. Анатолия, 81, каб. 312.